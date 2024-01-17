Котов не сумел выйти в третий круг Australian Open

Россиянка Камилла Рахимова ранее в игре второго круга уступила француженке Диане Парри

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Российский теннисист Павел Котов уступил итальянцу Флавио Коболли в матче второго круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 6:2 в пользу Коболли, пробившегося в основную сетку через квалификацию. Котов не имел номера посева. В следующем круге Коболли сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (10-й номер посева).

Ранее россиянка Камилла Рахимова уступила в матче второго круга француженке Диане Парри (5:7, 2:6).

Котову 25 лет, он занимает 65-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет титулов под эгидой организации. Россиянин впервые вышел во второй круг на турнирах Большого шлема.

Коболли 21 год, в рейтинге ATP он занимает 100-ю позицию. На счету итальянца нет побед на турнирах под эгидой организации. Выход в третий раунд текущего турнира является лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие "хард", но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Турнир два раза покорялся российским теннисистам в мужском одиночном разряде - Евгению Кафельникову (1999) и Марату Сафину (2005).