Карен Хачанов вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист в четырех сетах победил чеха Томаша Махача и в следующем матче встретится с итальянцем Янником Синнером

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл чеха Томаша Махача в матча третьего круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Хачанова, получившего на турнире 15-й номер посева. Махач не попал в число сеяных. В следующем круге россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером (4-й номер посева).

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (2023) и US Open (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Махачу 23 года, он располагается на 75-м месте мирового рейтинга, на его счету нет побед на соревнованиях ATP. Выход в третий круг на Australian Open текущего года - его лучший результат на турнирах Большого шлема.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).