СКА стал вторым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Петербуржцы дома со счетом 3:1 обыграли китайский "Куньлунь Ред Стар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Петербургский СКА стал второй командой Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечившей себе выход в плей-офф турнира.

В пятницу петербуржцы дома со счетом 3:1 обыграли китайский "Куньлунь Ред Стар". В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (22-я минута), Борна Рендулич (24), Валентин Зыков (49). У "Куньлуня" отличился Тайлер Граовац (51).

После 53 матчей СКА набрал 72 очка и занимает второе место в Западной конференции. На девятой строчке Запада располагается подмосковный "Витязь", набравший 40 очков после 52 игр. В регулярном чемпионате каждая команда проведет по 68 игр, в плей-офф выйдут по 8 лучших команд из каждой конференции. "Витязь" может догнать СКА по набранным очкам, но не опередит команду из Санкт-Петербурга по количеству побед в основное время. Первой командой, обеспечившей себе выход в плей-офф КХЛ, 16 января стал ярославский "Локомотив".

СКА принимает участие во всех розыгрышах плей-офф КХЛ с момента основания лиги. Достижение могут повторить уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург", выступающие в Восточной конференции. СКА выигрывал Кубок Гагарина дважды - в 2015 и 2017 годах. В прошлом сезоне петербуржцы стали победителями регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф команда дошла до финала Западной конференции, где уступила будущему победителю Кубка Гагарина московскому ЦСКА (2-4 в серии).