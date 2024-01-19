Хоккеист Ковальчук назвал матч против "Авангарда" хорошим тестом для "Спартака"

В пятницу "Спартак" дома со счетом 1:3 проиграл "Авангарду"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда" стал хорошим тестом для игроков московского "Спартака", который они не смогли пройти. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Илья Ковальчук.

В пятницу "Спартак" дома со счетом 1:3 проиграл "Авангарду".

"Для нас хороший был тест. К сожалению, мы его не сдали. Поэтому будем делать выводы", - сказал Ковальчук.

Также нападающий прокомментировал результативность американского форварда "Авангарда" Рида Буше, который забросил шайбу в игре против "Спартака", а 17 января набрал 62-е очко и побил рекорд клуба по результативности за один регулярный чемпионат КХЛ. "Когда мы с ним вместе в "Авангарде" играли, он отлично действовал. Хорошие бросок, голевое чутье, идет в те зоны, куда отскакивает шайба, где бывают моменты. Если говорить о ностальгии, в "Авангарде" не так много ребят осталось, с кем я играл, поэтому никакой ностальгии не было", - добавил Ковальчук.

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 75 очков в 52 матчах. "Спартак" - четвертый на Западе с 69 очками после 54 встреч. В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом" 21 января, "Спартак" в этот же день проведет гостевой матч против казанского "Ак Барса".