"Просто подарок". Команда Козловского стала победителем чемпионата России по прыжкам

Еще одним участником турнира была команда Александра Галлямова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Второй в истории чемпионат России по прыжкам среди фигуристов завершился в воскресенье на льду "ЦСКА-Арены". В турнире приняли участие две команды - Дмитрия Козловского ("синие", 382,95 балла) и Александра Галлямова ("красные", 330,06 балла). Днем ранее спортсмены определили чемпионов России по прыжкам в личном турнире, обладателями золотых медалей стали Маргарита Базылюк, Арсений Федотов и пара Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

Жеребьевка прошла по правилам, которые применялись на дебютном Кубке Первого канала. Галлямов и Козловский подкидывали монетку, определяя, кто первым начнет собирать свою команду, и это право досталось Козловскому. Он с ходу выбрал одногруппницу Маргариту Базылюк, которая также тренируется у Этери Тутберидзе. Позже капитан "синих" выбрал Софью Муравьеву, Марию Гордееву, Льва Лазарева, Евгения Семененко, Ивана Попова, пару Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Галлямов в свою очередь выбрал чемпионку России Аделию Петросян, 12-летнюю Елену Костылеву - бронзового призера прыжкового чемпионата, Екатерину Кольцову, Арсения Федотова, Владислава Дикиджи, Петра Гуменника и победителей личного прыжкового турнира пару Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Две приглашенные звезды - Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев - сами выбрали себе команды, первая предпочла "красную", Алиев ушел в "синюю".

Программу турнира открыли спортивные пары - каждая должна была исполнить три парных элемента на выбор - подкрутку, каскад или выброс, причем какой-то из элементов можно повторить дважды. Первыми на лед вышли капитан "синих" со своей партнершей Александрой Бойковой. Фигуристы сделали два удачных подкрута и решили пойти на четверной выброс, который спортсменам не удавался в личном турнире. В командном турнире этот элемент паре снова не покорился, но их упорству можно только позавидовать, в итоге они набрали 20,05 балла.

Позже Козловский в общении с журналистами высказал мнение, что такие попытки все-таки нужно поощрять. "Вопрос в том, может спортсмен или нет. Это как в теннисе запретить подавать быстрее 150 км в час, иначе плечо себе порвешь, - сравнил фигурное катание и теннис Козловский. - Если человек исполняет что-то уникально, его нужно поощрять. Илья Малинин исполняет четверной аксель, который стоит 12,50 балла, он должен стоить минимум 15 баллов. Четверной лутц стоит 11,50, и разница всего в балл, это неправильно".

Следующими в борьбу вступили "красные" - олимпийские чемпионы в командной турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фигуристы справились с комбинацией из тройного сальхова и двух двойных акселей, а также сделали два тройных выброса - флип и риттбергер, заработав 23,04 балла. "Синие" Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков ответили отличным аналогичным каскадом, однако второй был не столь синхронным, что затем компенсировал красивый выброс на тройной риттбергер (23,95 балла). Новые чемпионы России по прыжкам среди пар Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прекрасно справились с подкруткой, затем выполнили еще одну. Однако на каскаде немного разошлись - 19,46 балла в итоге, и общий счет в пользу "синих" 44 - 42,50.

Козырь Муравьевой и слезы Кольцовой

В следующем раунде к соревнованиям подключились одиночники, и первой из них стала "красная" Елизавета Туктамышева, которая ради турнира временно вернулась на лед. Видимо, перерыв в стартах сказался, поскольку коронный тройной лутц, который ученица Алексея Мишина делает, что называется, с закрытыми глазами, на этот раз ей не удался, но со следующим прыжком - тройным флипом - чемпионка мира справилась, хотя и с помаркой на выезде (8,25 балла). "На шоу лучше получалось, - рассказала Туктамышева после прыжков. - Да, было волнительно. Не то чтобы это было возвращение, думаю, возвращение будет удачнее, чем эти попытки. Но все равно круто быть здесь".

"Синяя" Софья Муравьева начала с козыря и не прогадала - прекрасный тройной аксель и тройной лутц принесли ей 18,07 балла. Юная Екатерина Кольцова из команды "красных" справилась с тройным флипом, но тройной лутц ей не поддался - спортсменка еле сдерживала слезы при объявлении оценок (7,49). Дрогнула и Мария Гордеева из команды Козловского - упала с тройного лутца и ошиблась на тройном флипе (4,03).

Завершили второй раунд мужчины - "красный" Владислав Дикиджи и "синий" Дмитрий Алиев. Первый выполнил отличные тройные лутц и аксель (18,07), закрепив успех совместным "танцем победы" с Галлямовым. Второй выполнил вместо тройного акселя двойной, но реабилитировался хорошим тройным лутцем (9,32), после чего завершил тур сальто вне конкурса. "Красные" вышли вперед - 76,31 - 75,42.

Ставки повышаются

В третьем раунде фигуристы должны были исполнить два сольных четверных прыжка, и в борьбу включились "квадисты" Петросян, Дикиджи и Петр Гуменник за "красных" и их оппоненты Лев Лазарев, Иван Попов и Евгений Семененко. Не разочаровал ни один. Лазарев записал на счет своей команды 26,92 балла четверными лутцем и тулупом, Петросян заработала 22,85 флипом и тулупом, Попов исполнил четверные сальхов и тулуп (24,66), Дикиджи - лутц и сальхов (25,62), Семененко - риттбергер и сальхов (20,63), Гуменник - сальхов и риттбергер (23,11). "Красные" - 147,89, "синие" - 147,62.

В четвертом раунде каскадами из не более чем трех прыжков мерились "красные" Федотов, Костылева и Петросян и "синие" Муравьева, Базылюк - звезда индивидуального турнира, впервые исполнившая вне конкурса каскад из двух четверных сальховов через ойлер, а также Семененко.

Федотов отметился двумя прекрасными каскадами - четверной лутц - тройной тулуп - двойной аксель и два тройных акселя плюс тройной тулуп (32,47), Муравьева ответила тройным акселем - тройным тулупом - двойным акселем и тройным лутцем - тройным тулупом - двойным акселем (29,77), самая юная участница соревнований 12-летняя Костылева выдала четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и двойным акселем, а также каскад тройной лутц - тройной тулуп - двойной тулуп (33,28).

Базылюк исполнила каскад из четверного и двух тройных тулупов, а также из четверного сальхова, тройного тулупа и двойного акселя (40,86), Петросян - четверной флип плюс тройной тулуп и двойной аксель плюс каскад из четверного и двумя двойными тулупами (31,05). Завершил тур Семененко, но без ошибки не обошлось - каскад из тройного, двойного и еще раз тройного акселей ему удался, в следующем случилось падение с четверного сальхова. У "красных" - 244,69, у "синих" - 240,80.

Конец гегемонии "красных"

Финальный раунд для участников стал зубодробительным. В отличии от прошлогоднего турнира, вместо одного каскада из пяти прыжков, фигуристы должны были исполнить одну комбинацию и один каскад из пяти прыжков. У серебряного призера чемпионата России по прыжкам Ивана Попова финал не задался - четверной сальхов с помаркой и не самый чистый тройной тулуп, каскад из пяти прыжков фигурист не завершил. Федотов был безукоризнен на протяжении двух дней чемпионата, и казалось, что падать он просто не умеет, но первая ошибка на турнире случилась под его занавес - фигуриста подвел четверной лутц на втором каскаде, в итоге он не был засчитан. Вышедшая следом 12-летняя Базылюк проявила чудеса крепости духа - ни один нерв на ее лице не дрогнул ни на безошибочном каскаде из четверного тулупа и четырех тулупов в три оборота, ни на четверном сальхове в комбинации из двух тройных тулупов и двух двойных акселей. На вопрос ведущих, когда она волновалась больше всего - в личном турнире или в команде, она лаконично ответила: "Нигде", после чего удостоилась победного полета в руках капитана Козловского.

В решающий момент последовал один из самых неприятных моментов турнира - болезненное падение Костылевой с четверного сальхова на руку, после которого врачи использовали заморозку, чтобы она смогла продолжить выступление, но второй каскад ей также не удался. Зал, поддерживая юную спортсменку, не утихал в аплодисментах несколько минут.

Следом на лед ворвался Лев Лазарев, который справился с двумя каскадом и комбинацией, получив за них 50,18 балла. Козловский среагировал на успешное выступление Льва кратко: "Домой", после чего победно вскинул миниатюрного Лазарева на руках как львенка Симбу из мультфильма "Король лев".

Каких нервов стоило выходить на лед последним "красному" Петру Гуменнику стоило только догадываться, но он справился и с каскадом из четверного сальхова - тройного тулупа - тройного риттбергера - двойного риттбергера - тройного риттбергера, и с комбинацией из тройного акселя - двойного акселя - двойного тулупа - тройного риттбергера - двойного риттбергера. Команда "красных" проиграла впервые в истории прыжковых чемпионатов и Кубка Первого канала.

"Сколько уже на Кубке Первого канала выигрывали красные команды, приятно, что наконец-то синяя команда выиграла, прервалась гегемония красной команды. Посмотрим, что будет дальше. Я второй раз в команде красных", - сказал по итогам старта Галлямов.

Завораживающие юниоры

Подводя итоги турнира, капитан Козловский назвал MVP соревнований. По его мнению, это 12-летния Базылюк и 14-летний Лазарев: "Это было так круто, что просто завораживало - настолько уверенно выходили, все делали. Маргарита максимально уверена в себе, у нее отсутствуют какие-либо сомнения, но Льву выпала тяжелая роль закрывать выступление нашей команды. Думаю, он прекрасно слышал баллы, понимал, что от него зависит, но вышел, собрался и сделал все на максимум".

Галлямову было сложно кого-то выделить из своей команды. "Все молодцы, все старались, кого-то выделить сложно, - рассказал он. - Обидно, что девочки немножко не смогли раскрыться, я думаю, к следующему чемпионату России по прыжкам подготовятся получше, будут знать регламент, чтобы не ошибиться. Я всех похвалил, поздравил".

В число комментаторов турнира вошла Татьяна Тарасова, которая вернулась к микрофону после долгого перерыва. "Соревнования тяжелые, интересные. И для тех, кто любит "фигурку", просто подарок", - резюмировала Тарасова происходящее на льду "ЦСКА-Арены".

Следующим крупным стартом для ведущих российских фигуристов станет финал российской серии Гран-при - он этом году пройдет в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших. Соревнования по фигурному катанию пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.