Немов надеется, что Аллея славы на ВДНХ будет мотивировать всех заниматься спортом

В пятницу открылась экспозиция, посвященная победам в летних видах спорта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Медали олимпийских чемпионов, представленные на Аллее славы на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, должны способствовать повышению мотивации для занятий спортом. Такое мнение высказал журналистам четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Аллея славы создана Российским обществом "Знание" в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. В пятницу открылась экспозиция, посвященная победам в летних видах спорта.

"Я считаю, что такие мероприятия нужны и необходимы. Что эти медали делают у нас дома, надо делиться с людьми. Хочется, чтобы медали, которые мы выставляем, мотивировали заниматься спортом. Эта выставка очень важна, мы не так часто встречаемся с коллегами, которые сегодня были [на открытии экспозиции]. Стать олимпийским чемпионом для меня была мечта и цель", - сказал Немов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.