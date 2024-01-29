Гончаренко призвала фигуристку Валиеву не опускать руки из-за дисквалификации

Спортсменка дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российской фигуристке Камиле Валиевой не нужно опускать руки из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

В понедельник CAS опубликовал решение по делу Валиевой, назначив четырехлетний срок дисквалификации, которая отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты будут аннулированы.

"Это очень печально, но решение принято. Валиевой нужно не опускать руки, и, если есть какие-то возможности бороться дальше, их нужно использовать. Ситуация сложная, но Камила - сильная спортсменка, за два года она закалилась, поэтому очень хочется, чтобы она отнеслась философски к этому решению. Из-за этого Камила хуже для нас не станет, она наша звездочка, донесла до нас свой стиль, свои невероятные вращения", - сказала Гончаренко.

"Я думаю, Камила сможет продолжить карьеру, она девушка молодая, время летит быстро, однако это должно быть ее решение. Она может попробовать себя в чем-то другом. Я уверена, что ее всегда будут поддерживать, чем бы она ни занималась, и ее везде будут рады видеть, будь то соревнования, шоу или что-то еще", - добавила собеседница агентства.

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной и по сумме программ.