Бывшего футболиста Гаврилова перевели в общую палату после операции

31 января он перенес операцию по вырезанию злокачественной опухоли в левом легком

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрия Гаврилова перевели в общую палату после операции по вырезанию злокачественной опухоли в левом легком. Об этом ТАСС сообщил его сын Василий Гаврилов.

31 января Василий Гаврилов сообщил ТАСС, что в среду его отец успешно перенес операцию, ему вырезали злокачественную опухоль в левом легком.

"Юрия Васильевича перевели в общую палату. Пока он отходит от наркоза", - сказал Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая 2023 года после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр. 19 июля сын бывшего футболиста сообщил, что его отца выписали из реабилитационного центра, он продолжит восстановление в федеральном центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России. 25 октября Юрий Гаврилов сообщил ТАСС, что планово находится в больнице, где проходит процедуры для восстановления от инсульта.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге".