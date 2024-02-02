"Северсталь" в четвертый раз подряд вышла в плей-офф КХЛ

Череповецкий клуб в пятницу обыграл минское "Динамо"

ТАСС, 2 февраля. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:2 обыграла минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировала себе участие в плей-офф. Встреча прошла в Череповце в присутствии 4 525 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Рожков (23-я минута), Кирилл Пилипенко (39), Никита Седов (46) и Данил Аймурзин (53). У проигравших отличились Сэм Энэс (4) и Ник Меркли (22).

"Северсталь" сыграет в плей-офф КХЛ в четвертом сезоне подряд. В трех предыдущих розыгрышах Кубка Гагарина команда завершала борьбу после первого раунда. Лучшим результатом череповчан в КХЛ является выход во второй раунд плей-офф в 2013 году.

В 57 матчах "Северсталь" набрала 65 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 57 очками после 58 игр располагается на 8-й строчке Запада.

В следующем матче "Северсталь" 4 февраля на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". Минское "Динамо" в тот же день примет "Адмирал" из Владивостока.

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