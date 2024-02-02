"Северсталь" в четвертый раз подряд вышла в плей-офф КХЛ

ТАСС, 2 февраля. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:2 обыграла минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировала себе участие в плей-офф. Встреча прошла в Череповце в присутствии 4 525 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Рожков (23-я минута), Кирилл Пилипенко (39), Никита Седов (46) и Данил Аймурзин (53). У проигравших отличились Сэм Энэс (4) и Ник Меркли (22).
"Северсталь" сыграет в плей-офф КХЛ в четвертом сезоне подряд. В трех предыдущих розыгрышах Кубка Гагарина команда завершала борьбу после первого раунда. Лучшим результатом череповчан в КХЛ является выход во второй раунд плей-офф в 2013 году.
В 57 матчах "Северсталь" набрала 65 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 57 очками после 58 игр располагается на 8-й строчке Запада.
В следующем матче "Северсталь" 4 февраля на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". Минское "Динамо" в тот же день примет "Адмирал" из Владивостока.
1
СКА
58
34
2
3
1
2
16
186-114
81
2
Локомотив
58
32
5
1
3
1
16
148-114
80
3
Динамо М
58
27
7
3
2
3
16
180-136
79
4
Спартак
60
31
3
1
4
4
17
203-167
78
5
Торпедо
58
25
5
2
3
2
21
162-145
69
6
ЦСКА
58
27
2
1
0
5
23
165-137
65
7
Северсталь
57
25
0
4
3
4
21
171-159
65
8
Динамо Мн
58
20
5
1
2
3
27
153-156
57
9
Куньлунь РС
60
11
5
4
2
4
34
136-202
46
10
Сочи
59
15
1
3
0
7
33
145-221
45
11
Витязь
58
13
3
2
4
3
33
116-193
43
1
Металлург
60
30
7
2
3
3
15
193-154
84
2
Авангард
58
27
9
3
0
4
15
176-147
82
3
Салават Юлаев
58
31
4
2
2
3
16
173-124
79
4
Трактор
58
25
5
3
2
4
19
161-136
72
5
Лада
60
23
2
4
3
10
18
149-150
71
6
Автомобилист
60
22
5
5
4
3
21
140-138
71
7
Ак Барс
57
26
6
2
0
2
21
148-121
70
8
Нефтехимик
59
18
5
1
5
6
24
138-179
59
9
Амур
58
18
2
2
7
5
24
133-158
56
10
Сибирь
59
17
2
4
3
6
27
128-161
55
11
Адмирал
58
11
4
3
6
5
29
126-167
47
12
Барыс
57
10
4
5
2
4
32
123-174
44