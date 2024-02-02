2 февраля, 18:07
КХЛ

"Северсталь" в четвертый раз подряд вышла в плей-офф КХЛ

Череповецкий клуб в пятницу обыграл минское "Динамо"

ТАСС, 2 февраля. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:2 обыграла минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировала себе участие в плей-офф. Встреча прошла в Череповце в присутствии 4 525 зрителей.

Читайте также
Интервью
Директор клуба КХЛ "Северсталь": болельщикам нравится игра команды при Козыреве

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Рожков (23-я минута), Кирилл Пилипенко (39), Никита Седов (46) и Данил Аймурзин (53). У проигравших отличились Сэм Энэс (4) и Ник Меркли (22).

"Северсталь" сыграет в плей-офф КХЛ в четвертом сезоне подряд. В трех предыдущих розыгрышах Кубка Гагарина команда завершала борьбу после первого раунда. Лучшим результатом череповчан в КХЛ является выход во второй раунд плей-офф в 2013 году.

В 57 матчах "Северсталь" набрала 65 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 57 очками после 58 игр располагается на 8-й строчке Запада.

В следующем матче "Северсталь" 4 февраля на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". Минское "Динамо" в тот же день примет "Адмирал" из Владивостока.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

58

34

2

3

1

2

16

186-114

81

2

Локомотив

58

32

5

1

3

1

16

148-114

80

3

Динамо М

58

27

7

3

2

3

16

180-136

79

4

Спартак

60

31

3

1

4

4

17

203-167

78

5

Торпедо

58

25

5

2

3

2

21

162-145

69

6

ЦСКА

58

27

2

1

0

5

23

165-137

65

7

Северсталь

57

25

0

4

3

4

21

171-159

65

8

Динамо Мн

58

20

5

1

2

3

27

153-156

57

9

Куньлунь РС

60

11

5

4

2

4

34

136-202

46

10

Сочи

59

15

1

3

0

7

33

145-221

45

11

Витязь

58

13

3

2

4

3

33

116-193

43

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

60

30

7

2

3

3

15

193-154

84

2

Авангард

58

27

9

3

0

4

15

176-147

82

3

Салават Юлаев

58

31

4

2

2

3

16

173-124

79

4

Трактор

58

25

5

3

2

4

19

161-136

72

5

Лада

60

23

2

4

3

10

18

149-150

71

6

Автомобилист

60

22

5

5

4

3

21

140-138

71

7

Ак Барс

57

26

6

2

0

2

21

148-121

70

8

Нефтехимик

59

18

5

1

5

6

24

138-179

59

9

Амур

58

18

2

2

7

5

24

133-158

56

10

Сибирь

59

17

2

4

3

6

27

128-161

55

11

Адмирал

58

11

4

3

6

5

29

126-167

47

12

Барыс

57

10

4

5

2

4

32

123-174

44

  

Теги:
КХЛ