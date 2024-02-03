Призер Олимпиады хоккеист Грицюк признался, что раньше не играл в шахматы

В субботу нападающий принял участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий петербургского СКА и серебряный призер Олимпиады хоккеист Арсений Грицюк до сеанса одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным не пробовал себя в шахматы. Об этом он рассказал ТАСС.

Сеанс одновременной игры между Карякиным и хоккеистами СКА и воспитанниками школы "Красная машина - юниор" прошел в субботу.

"До этого я никогда не играл в шахматы и не знал, как ходят фигуры. Сейчас нам подарили книгу, почитаю, может, какие-то базовые навыки прихвачу", - сказал Грицюк.

"Мне кажется, шахматы - это игра жизни, много фильмов посмотрел о них. Смотрел сериал "Ход королевы", он меня захватил. Наверное, шахматы - это та игра, в которой ты можешь просчитывать в жизни ходы наперед, обдумывать свои решения, это может помочь тебе правильно думать. Это хорошо влияет именно на голову, на ход твоих мыслей, можешь думать наперед быстрее, чем соперник", - добавил он.