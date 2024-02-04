Тренер "Динамо" Кудашов заявил, что встреча с руководством после матча КХЛ была плановой

Московская команда проиграла ярославскому "Локомотиву" в серии буллитов, ведя после первого периода со счетом 3:0

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Алексей Кудашов заявил, что встреча с руководством после игры с ярославским "Локомотивом" была плановой и не связана с результатом игры. Об этом Кудашов рассказал на пресс-конференции.

Встреча регулярного чемпионата завершилась победой "Локомотива" со счетом 4:3 по буллитам. После первого периода "Динамо" выигрывало со счетом 3:0.

"Встреча была плановая. Мы обсуждали будущее команды, мы знали, что руководство придет. Мы говорили о будущем игроков и тренеров. Мы знали, что так будет", - сказал Кудашов.

"Я думаю, эта игра должна была так завершиться. Рисунок и сюжет диктовали то, что мы вели и что мы должны были выигрывать, но по раскладке сил и состоянию команд игра должна была доходить до овертайма. Вдвойне обидно, что знали, что будет происходить на поле, однако принимали неправильные решения. То, что проиграли, - наша недоработка", - добавил главный тренер "Динамо".

Кудашов назвал игру с "Локомотивом" хорошей проверкой для команды. "С одной стороны, хорошо, что такая игра случилась, а с другой - расстройство, что упустили игру. Солидности не хватает. Возможно, нам не хватает вот этого победного опыта. Мы будем сильнее после этой игры", - отметил Кудашов.

Главный тренер "Динамо" допустил возвращение в состав нападающего команды Максима Джиошвили, который не играл из-за травмы с 3 декабря, в следующем матче. "Динамо" с 80 очками после 59 матчей занимает третье место в таблице Западной конференции. 6 февраля бело-голубые примут "Автомобилист" из Екатеринбурга.