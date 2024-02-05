Матыцин заявил, что нынешняя Спартакиада не должна во всем копировать стандарты СССР

С 1956 по 1991 год проводились Спартакиады народов СССР

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Нынешняя Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов не должна во всем копировать стандарты СССР. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Взаимосвязь есть, мы рассматриваем это как некое наследие Олимпийских игр, - сказал Матыцин. - Тем более что несколько спортсменов и тренеров принимали участие в них [Олимпийских играх в Сочи]. Соревнования частично будут проводиться на олимпийских объектах. 7 февраля мы даем старт Спартакиаде учащихся в Сочи. Это не должно быть краткосрочным проектом, это долгосрочные инвестиции и со стороны инфраструктуры, и со стороны подготовки кадров".

"Мы приглашаем на церемонию открытия Спартакиады наших олимпийцев, надеюсь, их пример станет хорошим мотивом для ребят продолжать эти традиции. Мы не должны полностью копировать все, что было в СССР, мы должны брать лучшее. А лучшим был системный подход", - добавил Матыцин.

Спартакиада состоится с 9 по 18 февраля, соревнования пройдут в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. 2,5 тыс. спортсменов разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта.

С 1956 по 1991 год проводились Спартакиады народов СССР. Летние соревнования организовывались в предолимпийский год, зимние - за два года до Игр. До момента распада СССР прошло 10 летних и 7 зимних Спартакиад.