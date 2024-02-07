Митрофанов рассказал, что Чеферин не хочет "отпускать" Россию из УЕФА

Генсек РФС отметил, что глава УЕФА позитивно и тепло относится к России

ТАСС, 7 февраля. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин относится позитивно к России и хочет, чтобы она осталась членом организации. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Я общался с Чеферином. У него настрой такой: "Россию я отпускать не хочу, это последнее, что я сделаю". В целом он занимает охранительную позицию, он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло", - сказал Митрофанов.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября 2022 года президент РФС Александр Дюков заявил об инициативе перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.