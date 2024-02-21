Теннисистка Потапова в случае разрешения будет выходить на матчи в майке "Спартака"

В прошлом году теннисистка вышла на матч третьего круга турнира в американском Индиан-Уэллсе в футболке московской команды

ДУБАЙ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Потапова будет выходить на матчи в майке футбольного клуба "Спартак", если это будет разрешено. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Где можно [будет выходить в майке "Спартака"], я с радостью. Во-первых, я не вижу ничего плохого в моем поступке. Если люди увидели в этом повод, чтобы я кого-то задела, это действительно не так. Вообще, я без задней мысли вышла. И до этого некоторые игроки делали подобное. Почему бы и нет, - сказала Потапова. - Но, с одной стороны, я рада, что это был повод, взорвалось информационное поле и о "Спартаке" узнали в разных уголках мира. Но это все делалось не со зла и не для того, чтобы кого-то обидеть. На тренировках я иногда тренируюсь в майках "Спартака" - у меня их много. Мне нравится. Плюс у меня контракт с Nike. Так что, где можно будет, я выйду, но пока нельзя. Может, потом будет можно".

В прошлом году Потапова вышла на матч третьего круга турнира в американском Индиан-Уэллсе против Джессики Пегулы в футболке "Спартака". 15 марта журналист британской газеты The Independent Джеймс Грей на своей странице в Х сообщил, что WTA вынесла россиянке предупреждение и посчитала ее решение надеть футболку "Спартака" неприемлемым и неуместным.

Выход россиянки в футболке "Спартака" перед матчем был массово раскритикован западными болельщиками, а также первой ракеткой мира представительницей Польши Игой Свёнтек. В январе 2023 года белоруска Виктория Азаренко вышла на четверьтфинальный матч Открытого чемпионата Австралии против Пегулы в футболке французского клуба ПСЖ.

Потаповой 22 года, она занимает 35-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2021), Открытого чемпионата Франции (2023) и Уимблдона (2023).