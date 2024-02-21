21 февраля, 15:26
Игры будущего

Песков сожалеет, что на Играх будущего нет фигурного катания

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что России и организаторам Игр будущего предстоит показать себя во всей красе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что на Играх будущего нет фигурного катания.

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"По семейному критерию я хотел бы посмотреть фигурное катание, но оно здесь не представлено", - сказал он в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, на какой вид спорта хотел бы посмотреть в качестве болельщика.

По мнению представителя Кремля, сочетание спорта с другими "измерениями" - это здорово. Песков отметил, что России и организаторам Игр будущего предстоит показать себя во всей красе.

Церемония открытия Игр будущего пройдет в "Казань экспо" 21 февраля. Соревнования завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

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