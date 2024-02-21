Ковальчук считает, что Игры будущего позволяют молодежи совмещать приятное с полезным

Хоккеист Илья Ковальчук отметил, что у Игр будущего большие перспективы

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Игры будущего позволяют молодежи заниматься любимым делом и совмещать его с физической нагрузкой и общением во время соревнований. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук.

22 февраля Ковальчук примет участие в гала-матче Игр будущего.

"Сегодня видел [в рамках фиджитал-турнира] хоккей, мне понравилось. Видно, что ребята старались, было интересно. Сначала играли в приставку, потом в настоящий хоккей "три на три". Было много зрителей", - сказал Ковальчук.

"Конечно, у этих Игр есть будущее. Это привлекает огромное количество молодежи, что в настоящее время я считаю очень важным. Они не только будут сидеть дома и заниматься любимым делом, но и будут совмещать с полезным, с физической нагрузкой. Также это новое общение", - добавил собеседник агентства.

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.