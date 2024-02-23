Серьезный дефицит. Только четыре клуба РПЛ вышли в плюс по итогам трансферного окна

В ночь на пятницу завершилась зимняя трансферная кампания

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Клубы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в зимнее трансферное окно в общей сумме не смогли выйти в прибыль, общий баланс составил €60 млн 620 тыс. Больше всех потратил петербургский "Зенит", который искал возможности укрепления, чтобы подняться со второго места в турнирной таблице.

Согласно данным специализированного портала Transfermarkt, клубы РПЛ потратили €68 млн 820 тыс., заработав €8 млн 200 тыс. В общей сложности в клубы пришли 95 футболистов, а покинули 84 игрока. В последний раз клубы РПЛ в зимнее трансферное окно получили профицит в сезоне-2019/20. Тогда они заработали €14 млн 130 тыс.

В этот раз в плюс вышли только четыре клуба: московское "Динамо" (€350 тыс.), "Оренбург" (€320 тыс.), самарские "Крылья Советов" (€100 тыс.) и "Пари Нижний Новгород" (€1,06 млн). Самый низкий баланс прибыли и расходов у "Зенита" (- €27,85 млн), далее идут московский "Спартак" (- €13 млн), "Краснодар" (- €7,95 млн), столичный "Локомотив" (- €3,18 млн), "Ростов" (- €3,07 млн), калининградская "Балтика" (- €2,75 млн), казанский "Рубин" (- €1,64 млн), "Сочи" (- €1,41 млн), грозненский "Ахмат" (- €1,10 млн), ЦСКА (- €350 тыс.), екатеринбургский "Урал" (- €125 тыс.), воронежский "Факел" (- €30 тыс.).

Интересно, что "Зенит" стал лучшим клубом с доходами за переходы игроков. Общий доход петербургского клуба составил €2 млн, при этом сине-бело-голубые заработали только за счет аренд Роберта Ренана, Ду Кейроса, Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина. Также в тройку лучших по этому показателю входят "Оренбург" (+ €1,6 млн) и "Пари НН" (+ €1,28 млн). Однако семь клубов вообще не получили доходов по итогам трансферного окна.

"Зенит" обыграл "Краснодар"

Победитель пяти сезонов РПЛ подряд "Зенит" не стал мириться со вторым местом в турнирной таблице, клуб сразу обозначил, что зимой намерен закупиться. При этом сине-бело-голубые даже смогли увести игрока из главного конкурента в борьбе за чемпионство "Краснодара". Сразу после праздников 9 января стало известно, что в клуб перешел полузащитник Ильзат Ахметов, который расторг контракт с "Краснодаром". Решение игрока могло показаться странным, ведь он сменил лидера чемпионата на клуб, который занимает второе место.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26. За "Краснодар" он выступал с 2022 года, полузащитник провел 61 матч, забив 7 мячей и отдав 8 результативных передач. В текущем сезоне Ахметов забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 21 матче. Ранее Ахметов выступал за "Рубин" и московский ЦСКА, с которым стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.

При этом до трансфера Ахметова "Зенит" "выстрелил" подписанием контрактов с тремя бразильскими футболистами. В клуб перешли защитник Нино и нападающие Артур и Педро. Нино 26 лет, он выступал за "Флуминенсе" с января 2020 года, проведя в общей сложности в составе клуба 239 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. В 2023 году защитник стал победителем Кубка Либертадорес. В 2021 году в составе сборной Бразилии Нино выиграл Олимпийские игры. Артуру 26 лет, в составе "Палмейраса" он трижды становился чемпионом Бразилии (2016, 2018, 2023). В прошедшем сезоне он появился на поле в 59 матчах, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.

Вариант с Педро все-таки кажется на перспективу. Футболисту всего 17 лет, только с марта 2023 года он начал выступать за основную команду "Коринтианса". Игрок провел за клуб 21 матч и забил 1 гол. В 10 играх за молодежную команду "Коринтианса" футболист забил 5 голов. Теперь количество футболистов "Зенита" с бразильскими паспортами увеличилось до девяти, за команду выступают защитник Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес (имеет российское гражданство), Вендел, Клаудиньо (имеет российское гражданство), Густаво Мантуан.

При этом "Зенит" ничего и не потерял. Клуб отдал в аренду почти не игравших в первой части сезона российских защитников Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина в "Сочи", а также бразильских защитника Ренана и полузащитника Ду Кейроса в "Интернасьональ" и "Гремио" соответственно.

ЦСКА отомстил "Зениту"

"Зенит" объявлял о своих латиноамериканских новичках около полуночи. Каждый переход сопровождался сообщением "Спишь?" в телеграм-канале клуба, после этого публиковалась новость о трансфере. Однако ЦСКА в этом переиграл "Зенит". По окончании сезона контракт Данила Кругового с "Зенитом" истекал, армейский клуб перехватил 25-летнего защитника, подписав с ним соглашение на правах свободного агента. Круговой будет доигрывать сезон во второй команде "Зенита", а присоединится к ЦСКА летом. Пресс-служба армейского клуба сделала репост из телеграм-канала "Зенита" с подписью "Спишь?", после чего 17 января объявила о переходе Кругового.

Футболист подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2027/28, соглашение включает опцию продления на один сезон. Защитник перешел в "Зенит" в 2019 году, но сезон-2019/20 провел в аренде в "Уфе", за которую выступал ранее. В составе "Зенита" Круговой трижды стал чемпионом России и четыре раза побеждал в суперкубке страны. В текущем сезоне защитник провел 12 игр в чемпионате России и отметился 1 голевой передачей. Некоторые болельщики посчитали, что таким образом ЦСКА ответил "Зениту" за то, что петербургский клуб перехватил прошлым летом Марио Фернандеса, который провел за армейский клуб 10 лет.

ЦСКА также подписал контракт со своим воспитанником Тамерланом Мусаевым, который перешел из "Балтики". В первой части сезона нападающий провел 25 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. В последний день регистрационного периода армейский клуб арендовал у иранского КИА защитника Амирхоссейна Риванди. Также клуб оформил трансфер алжирского полузащитника Саида Ахмеда Аиссауи. Однако в последний день ЦСКА расторг контракт с полузащитником Константином Кучаевым, который на правах свободного агента перешел в "Пари НН". Кучаеву 25 лет, за основную команду ЦСКА он играл с 2017 года. Полузащитник провел в составе армейцев 153 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач. Также Кучаев в 2022 году выступал на правах аренды за казанский "Рубин".

"Краснодар" попытался найти замену ушедшему к конкуренту Ахметову. Краснодарский клуб приобрел бразильского нападающего Виктора Са из "Ботафого" и колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо из мексиканского "Крус Асуля". Контракт с 29-летним Са рассчитан до 30 июня 2025 года. Са играл за "Ботафого" с 2022 года. В составе бразильской команды футболист провел 93 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Также Са выступал за "Аль-Джазиру" из ОАЭ, германский "Вольфсбург", австрийские "Капфенберг" и ЛАСК. Кастаньо 23 года, он выступал за "Крус Асуль" с июля 2023 года. В 13 играх чемпионата Мексики игрок отметился 1 голевой передачей. Полузащитник провел семь матчей за сборную Колумбии, не отметившись результативными действиями.

Точечные усиления "Спартака", проблема с Джикией

Красно-белые решили зимой усилить позицию центрального нападающего. 29 января московский клуб объявил о подписании контракта на 4,5 года с форвардом сборной Коста-Рики Манфредом Угальде. С лета 2021 года он выступал за нидерландский "Твенте". Два сезона форвард играл за клуб на правах аренды, в июле 2023 года подписал с командой полноценный контракт. За это время нападающий провел за "Твенте" 84 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 13 голевых передач. Ранее Угальде также защищал цвета бельгийского "Ломмела" и костариканского "Депортиво Саприссы".

Также "Спартак" отдал в аренду молодых футболистов Павла Мелешина, Максима Лайкина, Константина Шильцова. В зимнее трансферное окно красно-белые вошли с новым спортивным директором, этот пост с 1 января занимает бывший скаут португальской "Бенфики" Томаш Амарал. Британец Пол Эшуорт, занимавший эту позицию, стал техническим директором клуба.

Болельщиков "Спартака", вероятно, напугала ситуация с капитаном команды Георгием Джикией. 5 февраля его агент Вадим Шпинев в интервью порталу "Чемпионат" сообщил, что Джикия не продлит контракт со "Спартаком", если испанец Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера красно-белых. Соглашение Джикии с клубом истекает 30 июня 2024 года. Через день председатель совета директоров "Спартака" Александр Матыцын сообщил "Спорт-экспрессу", что клуб намерен сохранить Джикию. Сам защитник предполагал, что не выходит на поле не по игровым причинам. Спустя время Джикия сообщил, что обговорил с Абаскалем конфликтные вопросы.

"Спартак" погасил скандал, но сложно сказать, были ли утверждения агента безосновательными. Ведь Джикия в первой части сезона провел только 6 матчей в РПЛ из 18, также на счету защитника 3 игры в Фонбет - Кубке России. Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года, вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

"Локомотив" также не совершил много трансферов на вход. К клубу присоединился французский защитник Жерзиньо Ньямси, перешедший из "Страсбура". Футболист подписал контракт с железнодорожниками на 3,5 года. Также "Локомотив" договорился о переходе нападающего Никиты Салтыкова из "Крыльев Советов", однако футболист присоединится к команде только после завершения сезона. "Локомотив" укрепил позицию нападающего, взяв в аренду форварда французской "Тулузы" боснийца Саида Хамулича. Клуб покинул Даниил Куликов, который расторг контракт по обоюдному согласию, также железнодорожники отдали в аренду Константина Марадишвили, Дмитрия Рыбчинского и Ивана Кузьмичева. В аргентинский "Расинг" перешел защитник Герман Конти.

Роналдо в "Ростове"

"Ростов" после введения правила легионеров от Международной федерации футбола, которое позволяло иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами, не баловал болельщиков трансферами. Однако прошедшая зима оказалась для клуба довольно успешной. Сразу три легионера пополнили ростовский клуб: бразилец Роналдо, египтянин Эяд эль-Аскалани и ивуариец Умар Сако. Самым интересным трансфером, безусловно, стал переход Роналдо из болгарского "Левски". 12 января ростовчане объявили о подписании контракта с бразильским нападающим.

Роналдо 23 года, в этом сезоне за "Левски" нападающий забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах. Он является воспитанником "Сан-Каэтано", позднее выступал за "Баию". Безусловно, в СМИ обсуждался этот переход с точки зрения номера игрока и сравнения с двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии Роналдо. Многие рассчитывали, что новичок возьмет в "Ростове" седьмой номер, которым был знаменит чемпион мира. Однако на официальном представлении игрока стало известно, что Роналдо будет выступать под девятым номером.

Глобальная перестройка произошла зимой в "Сочи". Клуб пригласил 10 новых игроков, но расстался с тем же количеством. Самой грустной новостью стал уход эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа: футболист стал родным для России, он выступал в чемпионате страны за разные клубы с 2007 года с паузой в 2015 году, когда перешел в греческий ПАОК. Нобоа 38 лет, он выступал за "Сочи" с 2019 года. В сезоне-2021/22 вместе с командой полузащитник стал серебряным призером чемпионата России. Ранее эквадорец играл за казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит", греческий ПАОК и эквадорский "Эмелек", куда вернулся из "Сочи". За сборную Эквадора Нобоа провел 83 матча, забил 4 мяча и отдал 9 результативных передач.

Летнее трансферное окно клубы РПЛ завершили с профицитом в €25,705 млн. Чемпионат возобновится матчами 19-го тура, которые пройдут с 1 по 3 марта.