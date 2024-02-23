Гимнастка Попова призналась, что заплакала после новости о завершении карьеры Авериных

В пятницу президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российская гимнастка Анна Попова заплакала после новости о завершении карьеры сестер Арины и Дины Авериных. Об этом Попова рассказала журналистам.

В пятницу президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества, сообщила, что Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры.

"Честно, заплакала. Я считаю, что Дина и Арина невероятно красивые, неоднократно повторяла: "Не было таких, как они, и никогда не будет". Видела каждую их тренировку, через что они проходили - столько нужно силы, воли, терпения. Я очень расстроилась", - сказала Попова.

"Смотрела концерт из зала, невероятно классный концерт. Если честно, даже до слез, потому что за победы отдавали и отдают жизни люди. Ирина Александровна [Винер] делает такие патриотичные концерты, слезы на глазах, я безумно счастлива, что тренируюсь у нее и могу участвовать в этом, но пока в роли зрителя. Я пока восстанавливаюсь после травмы, которую получила на Кубке России, к сожалению, поэтому сейчас продолжаю лечение, в скором времени выйду на ковер", - добавила гимнастка.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр. Обеим спортсменкам присуждено звание заслуженного мастера спорта России. Дина Аверина в 2021 году была награждена орденом Дружбы, Арина Аверина - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (2021).