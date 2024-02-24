Кудашов назвал рекорд хоккеиста Гусева серьезным достижением

Нападающий "Динамо" установил рекорд по количеству очков за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Рекорд нападающего московского "Динамо" Никиты Гусева по количеству очков за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является серьезным результатом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов.

В субботу Гусев в домашнем матче с владивостокским "Адмиралом" (4:3 в овертайме) сделал голевую передачу и довел количество очков в нынешнем сезоне до 86 (23 гола + 63 передачи) в 67 играх. Он превзошел достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 в составе магнитогорского "Металлурга" завершил регулярный чемпионат с 85 очками (48+37) по итогам 60 встреч.

"В первую очередь хочу поздравить Никиту Гусева. Такие события - это не промежуточные результаты. Дойти до такого показателя - это действительно серьезный результат", - отметил Кудашов.

Гусеву 31 год, он перешел в "Динамо" перед началом сезона, прошлый сезон игрок провел в СКА. Форвард ранее также выступал за СКА с 2015 по 2019 год, выиграв вместе с командой Кубок Гагарина в сезоне-2016/17. По ходу карьеры он защищал цвета московского ЦСКА, хабаровского "Амура", "Югры" из Ханты-Мансийска, в Национальной хоккейной лиге выступал за "Нью-Джерси" и "Флориду". В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом (2018), серебряным призером Игр (2022) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).