Максимова назвала грустным уход гимнасток Авериных из спорта

Спортсменки достигли огромных высот, отметила олимпийская чемпионка

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Россиянки Дина и Арина Аверины достигли огромных высот в мировой художественной гимнастике, поэтому их завершение карьеры является грустным событием. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова.

"Грустно, что мы не увидим таких великих спортсменок на соревнованиях, но здорово, что они продолжают участие в шоу, и люди могут наслаждаться их выступлениями. Они достигли огромных высот, прошли огромный путь от самого первого старта до последнего и показали, насколько может быть интересной, динамичной, технически сложной художественная гимнастика", - сказала Максимова.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества, сообщила, что Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр.