Прокурор Тюменской области поручил провести проверку по факту обрушения трамплина

Край трамплина обрушился после проведения фестиваля "Битва на Туре" в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку после обрушения трамплина на фестивале "Битва на Туре", в рамках которого проходили соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр". Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Край трамплина обрушился после проведения фестиваля "Битва на Туре" в Тюмени. Соревнования проходили с 23 по 24 февраля.

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по данному факту, установить причины и обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального отделения Федерации сноуборда России, трасса для проведения соревнований соответствовала всем стандартам и требованиям безопасности. После официального завершения мероприятия организаторы для общей фотографии разместились на трамплине, край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана, никто не пострадал.