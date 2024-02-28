Теннисист Хачанов рассказал о знакомстве с Костомаровым

В декабре олимпийский чемпион провел с теннисистом тренировку

ДУБАЙ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров является большим героем, его занятия спортом, в частности теннисом, вызывают уважение. Об этом в интервью ТАСС рассказал российский теннисист Карен Хачанов.

В декабре Костомаров опубликовал в своих социальных сетях видео тренировки с Хачановым.

"Роман вообще большой герой. Большое уважение, - сказал Хачанов. - Я ему это несколько раз писал, говорил вживую, когда мы с ним познакомились в Санкт-Петербурге. Низкий поклон и уважение ему. То, что он пытается заниматься спортом и жить полноценной жизнью... Очень рад был с ним познакомиться. Олимпийский чемпион. Мне кажется, все предпосылки [играть в теннис] у него есть. И дочка у него занимается - мы и с ней поиграли, удалось познакомиться. Желаю Роману и его прекрасной семье большой удачи".

Костомарову 47 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.