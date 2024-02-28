Теннисист Хачанов сравнил Дубай и Москву

Спортсмен назвал Москву одним из лучших городов мира

ДУБАЙ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва является одним из лучших городов в мире, но погодные условия и география теннисных турниров не позволяют много времени проводить там. Об этом в интервью ТАСС рассказал российский теннисист Карен Хачанов.

"Я всегда говорил, что Москва - это один из лучших городов в мире. Хотели бы с семьей жить там, но я уехал достаточно давно из-за теннисной карьеры, - сказал он. - Еще в 16 лет. Начал тренироваться за границей. До 16 лет жил в Москве и тренировался в "Спартаке". Условия в Москве такие, что тренируешься в зале восемь месяцев в году, а мы 12 месяцев в году играем на солнце. Это первая причина".

"Что же касается разницы между Дубаем и Москвой. Я ощущаю так: Дубай - это Москва на море. Сейчас здесь очень много россиян, русскоговорящих. Опять же, это давно стало местом, куда все русские ехали, [люди] из Казахстана, стран СНГ. И просто здесь много европейцев, американцев. Мне здесь комфортно. Шесть месяцев в году живем здесь. Потом, когда у нас европейская серия, с апреля по август, мы перебираемся в Европу. Удобнее летать", - подчеркнул теннисист.

Теннисист отметил, что Москву часто посещает в осенний период. "Когда были турниры в Санкт-Петербурге, Москве, китайская серия проводилась, было удобно. В этот период до сих пор прилетаем в Москву. И после Австралии я прилетал в Москву на несколько дней. У меня там вся семья, друзья", - добавил Хачанов.