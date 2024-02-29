Жамнов считает, что некоторые хоккеисты "Спартака" волновались в первой игре плей-офф

В стартовом матче красно-белые обыграли "Северсталь" со счетом 3:2

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Некоторые игроки московского "Спартака" волновались по ходу стартового матча первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с череповецкой "Северсталью". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2. По ходу матча красно-белые выигрывали с разницей в три шайбы. Второй матч серии до четырех побед пройдет 2 марта в Москве.

"Первая игра, видно, что у кого-то было волнение. В подсознании у игроков, что это плей-офф. В каких-то моментах было видно, что игроки перестраховываются, постараемся, чтобы в дальнейшем у игроков было больше уверенности. Серия будет очень тяжелой, никто не ждет здесь легкой прогулки", - отметил Жамнов.

"Мы не засушивали игру, просто удаления чуть сломали темп, особенно удаления в зоне атаки. Поговорили с ребятами, будем стараться убрать это. Что-то понравилось, что-то нет", - добавил главный тренер "Спартака".

По ходу встречи повреждение получил нападающий "Спартака" Максим Цыплаков, он ушел в раздевалку, а затем вернулся на лед. В шести заключительных матчах регулярного чемпионата и в игре плей-офф с "Северсталью" он не набрал ни одного очка. "Ничего страшного нет. Наберет, мы верим в него, я верю", - сказал Жамнов.

Вратарь "Спартака" Дмитрий Николаев отразил 29 бросков из 31. "Серия только началась, мы двигаемся от игры к игре. Он сыграл сегодня здорово, как и вся команда", - заключил главный тренер "Спартака".