Меры от клуба. "Спартак" может наказать задержанного в ОАЭ футболиста Промеса

Полузащитник пропустит первый матч "Спартака" после возобновления сезона

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Возобновление сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу ознаменовалось скандальной историей. В ОАЭ после сборов московского "Спартака" был задержан нидерландский полузащитник Квинси Промес. Руководство клуба сообщило, что футболист пропустит из-за этого матч 19-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом", за что на него будут наложены санкции.

В феврале Окружной суд Амстердама осудил Промеса за контрабанду наркотиков, позднее игрока объявили в международный розыск. Однако решение тогда не вступило в силу, адвокаты игрока подали апелляцию. "Спартак" не комментировал ситуацию, а футболист забил в тот же день два мяча в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом" (6:0). Через две недели "Спартак" сообщил, что вернется со сборов сразу в Петербург.

Спартаковцы прибыли в Петербург 29 февраля. По словам главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, тренировка была запланирована на 1 марта в манеже. Матч с "Зенитом" состоится на следующий день на "Газпром-арене". Однако с командой не вернулся Промес. 29 февраля телеграм-канал Baza сообщил, что полузащитник не смог вылететь из Дубая, так как был задержан на пограничном контроле в аэропорту. В тот же день в прокуратуре Нидерландов сообщили ТАСС, что не осведомлены о задержании футболиста, отметив, что это не связано с апелляционными делами в Нидерландах.

В пятницу ТАСС сообщил, что посольство Нидерландов в Абу-Даби и консульство страны в Дубае также не располагают информацией о местонахождении Промеса. Позднее в этот же день в полиции Дубая сообщили ТАСС, что в четверг задержали Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок "Аль-Хаванидж".

По словам источника ТАСС в местных органах безопасности, на момент прибытия Промеса в Дубай в отношении футболиста действовало "синее" уведомление Интерпола, которое предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием. После того как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на "красный", что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.

В прокуратуре Нидерландов после этого сообщили ТАСС, что власти ОАЭ не информировали организацию о задержании Промеса. Возможность экстрадиции футболиста пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Туша Эссед комментировать на данном этапе не стала. Как свидетельствует голландская правовая база данных, между Нидерландами и ОАЭ заключено соглашение об экстрадиции, которое вступило в силу 1 августа 2023 года. В документе прописано, что "каждая сторона соглашается выдавать другой стороне любое лицо, находящееся на ее территории, которое разыскивается с целью проведения уголовного разбирательства или исполнения окончательного приговора".

Причина задержания и санкции от клуба

В пятницу телеканал NOS сообщил, что власти Нидерландов обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции игрока. В прокуратуре опровергли это сообщение, а также назвали причину задержания Промеса в аэропорту Дубая - футболист был арестован за местное правонарушение. "Мы проинформировали нидерландские СМИ о том, что проверили сообщения об аресте Промеса и поняли от нашего контактного лица, что футболист был задержан за местное правонарушение, а не за преступления, совершенные в Нидерландах. В настоящее время мы не собираемся отвечать на вопрос о том, будем ли мы запрашивать его экстрадицию. Вот и все, мы не сообщали, что ведем переговоры [об экстрадиции]", - говорится в сообщении.

"Спартак" не комментировал два уголовных дела Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. Игрок выступал за команду в чемпионате, а зимой 2023 года пропустил иностранный сбор из-за травмы. Однако в текущей ситуации клуб пригрозил Промесу санкциями. "Спартак" подтвердил, что Промес пропустит матч с "Зенитом", так как по-прежнему находится в ОАЭ. "Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры", - говорится в сообщении.

Интерпол не стал давать комментарии по теме задержания Промеса в ОАЭ. "Обращаем внимание, что организация не комментирует конкретные случаи или лица, мы советуем вам обратиться в соответствующие национальные органы", - сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Позднее в пятницу в полиции Дубая сообщили ТАСС, что Промес покинул полицейский участок, в котором находился с четверга. Ему запретили выезжать из страны, поэтому пока сложно сказать, когда он прибудет в Россию.

Возможности "Спартака" и другие дела Промеса

Руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович рассказала, что "Спартак" может обязать Промеса выплатить компенсацию в случае экстрадиции в Нидерланды. "Тяжело комментировать возможные действия сторон, так как я не знаю детали контракта, ведь многое регламентируется самим соглашением - условия для досрочного расторжения, размер компенсации, - сказала Анцелиович ТАСС. - Если исходить из общей ситуации, без деталей, то если Промес останется в заключении, то будет невыполнение обязательств по контракту со стороны футболиста, которое повлечет за собой расторжение договора по инициативе "Спартака", но это будет доведение до расторжения. Поэтому будет обязанность выплатить компенсацию со стороны Промеса. Но все равно многое зависит от того, какие условия расторжения контракта прописаны, приходится ли это на защищенный период".

"Может ли "Спартак" не платить Промесу, если он находится в заключении? Он не будет исполнять свою трудовую функцию, поэтому ему не за что платить. Может быть, они как-то договорятся, приостановят действие контракта, здесь уже будет зависеть от договоренности сторон. Если "Спартак" заплатил Промесу деньги до конца контракта, то чтобы их вернуть, клуб сначала может обратиться к стороне игрока в претензионном порядке, а уже после этого - в юрисдикционные органы ФИФА [Международной федерации футбола] и Спортивный арбитражный суд", - добавила Анцелиович.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама. На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.

Контракт нидерландского футболиста со "Спартаком" завершится в конце текущего сезона. Промесу 32 года, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес стал вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 20 голов в 27 матчах.