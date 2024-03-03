Леонов считает, что следующим организаторам Игр будущего будет проще

По мнению министра спорта Татарстана, заданы очень высокие стандарты проведения подобных турниров

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Следующим организаторам Игр будущего будет проще, поскольку уже выработаны стандарты и правила проведения турнира. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Церемония закрытия турнира прошла в воскресенье.

"Нам удалось соединить, казалось бы, несоединимые субстанции - объединить классику с цифрой. Посмотрим, что будет дальше. Но это уже головная боль следующих организаторов, как все это сделать, но мы задали стандарты. Нам удалось сформировать очень хороший мануал, я уверен, что будущим организаторам будет проще, потому что некие правила уже написаны", - сказал Леонов.

"Нам было непросто, некоторые правила мы формировали сами, меняли их по ходу, провели много тестовых мероприятий. То, что мы получили в итоге, - совершенно российский продукт, made in Kazan. Мы были первопроходцами, были родоначальниками. Мы заглянули в будущее, чуть-чуть опередили время. Этот продукт будет работать на протяжении многих-многих лет", - добавил министр спорта Татарстана.

В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошли 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.