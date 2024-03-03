Однофамилица Щербаковой узнала об участии в Кубке Первого канала накануне вечером

Олимпийская чемпионка заранее знала о том, что не примет участия в конкурсе капитанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, узнала накануне, что ей придется заменить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову в конкурсе капитанов на Кубке Первого канала. Об этом олимпийская чемпионка рассказала на пресс-конференции.

Олимпийская чемпионка заранее знала о том, что не примет участия в конкурсе капитанов, организаторы приняли решение пригласить тезку и однофамилицу Щербаковой.

"Это было известно, когда создавалась идея конкурса капитанов. А идея про Аню Щербакову появилась вчера вечером. Спасибо Ане и ее партнеру Егору Гончарову - они только вчера вечером об этом узнали, согласились прилететь и сегодня же вечером улетят обратно. Спасибо, что так быстро согласились и поучаствовали в соревнованиях нашей команды", - сказала Щербакова.

По итогам соревнований команда Щербаковой набрала 129 баллов. Команда Туктамышевой записала в актив 121 балл, команда Загитовой - 120 баллов.

Первый в истории турнир прошел в 2021 году. В прошлом году году победителем турнира, который прошел в Москве на "ЦСКА-Арене", стала команда Щербаковой.