В "Сьоне" заявили о желании провести ответный матч против "Зенита"

В среду "Зенит" обыграл "Сьон" в товарищеском матче в Санкт-Петербурге

ТАСС, 10 июля. Швейцарский футбольный клуб "Сьон" заинтересован в проведении ответного матча против петербургского "Зенита" и надеется организовать игру в конце года. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал президент "Сьона" Кристиан Константен.

9 июля "Зенит" обыграл "Сьон" в товарищеском матче (5:2). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Я не удовлетворен игрой нашей команды, - сказал Константен. - Мне показалось, что оборонительная дисциплина была совсем не на высоте. Что касается "Зенита", то мне всегда нравился этот клуб. Мы собираемся пригласить "Зенит" в Швейцарию [на ответный матч]. В конце года [планируется игра]".

В июне стало известно, что Швейцарская футбольная ассоциация направила рекомендацию "Сьону", в которой призвала клуб не проводить товарищеский матч против "Зенита". "Сьон" выпустил заявление, в котором говорится, что проведение товарищеских матчей остается на усмотрение клубов, а игра с "Зенитом" была согласована с Международной федерацией футбола и Союзом европейских футбольных ассоциаций.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.