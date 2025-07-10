Адвокат совладельца "Торпедо" посоветует ему обжаловать в CAS исключение клуба из РПЛ

Московскую команду в лиге может заменить "Оренбург"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Защита совладельца московского футбольного клуба "Торпедо" Леонида Соболева посоветует ему обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС об исключении из числа участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26, когда посетит его в СИЗО. Об этом ТАСС рассказал адвокат Соболева Александр Добровинский.

Ранее в четверг КДК РФС исключил "Торпедо" из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовал клуб на 5 млн рублей. Как ранее сообщал "Спорт-Экспресс", место "Торпедо" в РПЛ должен занять "Оренбург".

"На днях я буду встречаться с Леонидом Соболевым и, конечно, сообщу эту печальную новость. Ему придется принимать решение, что делать с клубом - распустить или оставить в том виде, которое ему придал КДК РФС. А также достроить стадион для молодежной команды или остановить строительство. Я, безусловно, буду ему рекомендовать обратиться в CAS с обжалованием данного решения РФС. В любом случае это только его [Соболева] решение, его деньги и его трагедия. Остается один вопрос - что будет, если вина Соболева не будет доказана?" - сказал Добровинский.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в подкупе арбитров. Фигуранты дела отказались признавать свою вину. Соболев отказался от дачи показаний, а его адвокат Добровинский заявил, что в обвинениях нет доказательств. КДК РФС постановил отстранить Соболева и Скородумова от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей против московской "Родины" (25-й тур, 0:0), екатеринбургского "Урала" (29-й тур, 1:1) и ярославского "Шинника" (32-й тур, 1:0) сроком на 5 и 10 лет соответственно.

8 июля сотрудники МВД задержали арбитра Богдана Головко по подозрению во влиянии на результат матча. Отмечалось, что в игре "Торпедо" - "Камаз" (Набережные Челны) судья дважды не назначил пенальти в ворота московской команды. 24 мая "Торпедо" дома сыграло вничью с "Камазом" (1:1) в заключительном, 34-м туре Мелбет - Первой лиги и вышло в Мир - Российскую премьер-лигу. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра не назначить один 11-метровый удар.

9 июля в СМИ также появилась информация о том, что еще девять арбитров находятся под подозрением в получении взяток, а один футбольный клуб подозревается в подкупе арбитров. Имена арбитров и название клуба не уточняются.