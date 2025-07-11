Журова призвала не допустить исчезновения футбольного клуба "Торпедо"

Ранее московский клуб исключили из РПЛ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Торпедо" необходимо обязательно сохранить. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

В четверг прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), по итогам которого клуб был исключен из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафован на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей.

"Все произошедшее, конечно, очень грустно, - сказала Журова. - Но важно сейчас не дать исчезнуть команде с такими легендарными традициями. Важно сохранить и детскую школу, и профессиональный клуб, который может стать стимулом для детей. При этом, безусловно, важно довести до завершения все юридические процедуры и проходящие расследования. Это должно стать примером для других руководителей".