"Перечеркнув славное прошлое". "Торпедо" исключено из числа участников РПЛ

Такое решение принято в связи с расследованием в отношении совладельца московского клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова, которых обвиняют в подкупе арбитров

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) исключил московское "Торпедо" из числа участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26.

Вопрос об участии "Торпедо" в РПЛ возник в связи с расследованием в отношении совладельца московского клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова, которых обвиняют в подкупе арбитров. Фигуранты дела отказались признавать свою вину. Соболев отказался от дачи показаний, а его адвокат Александр Добровинский заявил, что в обвинениях нет доказательств.

Заседание комитета началось в 11:00 мск. В здание РФС прибыла делегация столичного клуба во главе с новым генеральным директором Сергеем Синяевым. Он находился в хорошем настроении, однако до принятия решения никаких комментариев не давал относительно сложившейся ситуации.

Комитет рассматривал дело несколько часов и в результате постановил исключить "Торпедо" из числа участников РПЛ. Также было принято решение отстранить Соболева и Скородумова от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей против московской "Родины" (25-й тур, 0:0), екатеринбургского "Урала" (29-й тур, 1:1) и ярославского "Шинника" (32-й тур, 1:0) сроком на 5 и 10 лет соответственно. Московский клуб был оштрафован на 5 млн рублей.

После заседания Синяев сообщил журналистам о том, что юристы клуба изучат законность принятых решений: "Конечно, мы ждали другого результата. Оценку принятому решению, его законности вынесут наши юристы. Все решения по будущему клубу будут позже".

"Жесткое решение"

Реакция представителей отечественного футбола последовала незамедлительно. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал ТАСС, что согласен с мнением КДК.

"Вывод такой, что это очень печально. Честно говоря, я думал, что пока идет расследование и вина задержанных не доказана, выносить такой приговор было бы несправедливо. Потому что факт нарушения с точки зрения уголовного преследования не был еще доказан. Но такие вещи КДК не рассматривал, а только факты и попытки повлиять на результат, что, как я понял, было доказано. В этой ситуации я полностью согласен с решением КДК об исключении команды из числа участников, поскольку это соответствует регламенту", - сказал Колосков.

Бывший главный тренер "Торпедо" и сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что футболисты команды не заслужили исключения из РПЛ. "Наказывать надо не футболистов, не они же предлагают купить игру, какие-то люди давали такие указания, - сказал Игнатьев ТАСС. - Наказание должно было быть, если есть виновные, но за что отвечает игрок? Они непосредственно находятся на поле и не имеют к этому никакого отношения".

Президент РПЛ Александр Алаев назвал решение жестким, но справедливым: "РПЛ строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля. Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным - будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений наказан должен быть весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями. КДК РФС принял жесткое, но справедливое решение, особые ситуации, к которым точно относится дело "Торпедо", требуют решительных и своевременных действий".

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, вдова чемпиона Европы 1960 года в составе сборной СССР Валентина Иванова, выступавшего за "Торпедо", Лидия Иванова отметила, что решение исключить команду из РПЛ перечеркнуло все славное прошлое клуба. "Огромный пласт жизни в никуда, все это прошлое теперь перечеркнуто. Я много лет была рядом с нашим мощным футболом, в течение многих лет ребята из "Торпедо" входили в сборную СССР, поэтому мне больно, - сказала Иванова ТАСС. - Это не только отечественная, но и международная история, в которой "Торпедо" выглядело достойно и славно, а имена Эдуарда Стрельцова, Валерия Воронина, Виктора Шустикова являются достоянием советского футбола".

Кто сыграет вместо "Торпедо"

После исключения "Торпедо" возникает вопрос, кто займет место столичного клуба. Алаев сообщил, что это решение примет исполком. Как ранее сообщал "Спорт-Экспресс", место "Торпедо" в РПЛ должен занять "Оренбург". Также глава РПЛ отметил, что исключение команды из числа участников турнира является большим вызовом для организации.

"Исключение клуба из лиги практически за неделю до старта сезона - это большая проблема и большой вызов для всех нас. Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема - из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар", - сказал Алаев.

Перед заседанием Добровинский сообщил ТАСС о том, что Соболев распустит команду в случае ее исключения из РПЛ. После объявления решения адвокат рассказал агентству, что будет рекомендовать своему клиенту подать жалобу в Спортивный арбитражный суд.

Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов в беседе с ТАСС выразил надежду на то, что "Торпедо" позволят сыграть в Первой лиге. "ФНЛ принимает к сведению решение КДК РФС об исключении "Торпедо" из числа участников РПЛ сезона-2025/26, - сказал Измайлов. - В связи с этим ФНЛ ожидает официального решения бюро исполкома РФС по вопросу возможной ротации команд в рамках розыгрыша Первой лиги сезона-2025/26. Лига готова оперативно реализовать необходимые изменения в соответствии с установленными нормами. ФНЛ выражает надежду, что "Торпедо" сохранит профессиональный статус и выступит в Первой лиге, и подчеркивает заинтересованность в сохранении целостности соревнований и в РПЛ, и во всех соревнованиях, находящихся в управлении ФНЛ".

О "Торпедо"

"Торпедо" было основано в 1924 году. Команда была одним из лидеров советского футбола. Столичный клуб трижды выигрывал чемпионат и шесть раз - Кубок СССР. В 1993 году "Торпедо" стало первым в истории обладателем Кубка России. В прошедшем сезоне "автозаводцы" заняли второе место в Первой лиге, что давало им право сыграть в РПЛ.