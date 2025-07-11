"Трактор" объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом Григоренко

Соглашение рассчитано на два года

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, бронзовый призер чемпионата мира по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Михаил Григоренко подписал контракт с челябинским "Трактором", выступающим в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Трактора".

Ранее ТАСС об этом сообщил источник. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Григоренко в 65 матчах за петербургский СКА в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги набрал 45 очков (20 шайб + 25 передач). В шести играх плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.