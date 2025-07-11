Ольховский назвал заслуженным выход Кудерметовой и Мертенс в финал Уимблдона

В полуфинале теннисистки победили австралийку Оливию Гадеки и американку Дезиру Кравчик

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс показали солидную игру против австралийки Оливии Гадеки и американки Дезиры Кравчик и заслуженно вышли в финал парного турнира Уимблдона. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:3 в пользу Кудерметовой и Мертенс.

"Я скажу, что девочки играли очень солидно и заслуженно победили. Они играли раньше вместе, но потом разошлись, а затем снова воссоединились. Сейчас они вновь доказывают, что являются одной из сильнейших пар мира. Хочу поздравить Веронику с выходом в финал Уимблдона", - сказал Ольховский.

Уимблдон является третьим турниром Большого шлема в сезоне. Турнир проводится на травяных кортах и завершится 13 июля. Последний раз из россиянок на Уимблдоне в парном разряде побеждали Екатерина Макарова и Елена Веснина в 2017 году. В 2021 году Кудерметова и Веснина в финале турнира проиграли Мертенс и представительнице Тайваня Се Шувэй.