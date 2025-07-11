Дегтярев: решение по смягчению условий допуска важно для молодых гимнастов

Министр спорта отметил, что министерство продолжит оказывать поддержку Федерации гимнастики России по обеспечению прав спортсменов и их полноценному участию в международной спортивной жизни

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Решение исполкома Международной федерации гимнастики (FIG) по смягчению условий допуска российских спортсменов на соревнования особенно важно для молодых атлетов. Об этом заявил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, комментарий которого журналистам предоставила пресс-служба Минспорта.

Ранее FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него. На заседании исполкома FIG были пересмотрены условия получения нейтрального статуса, который позволяет спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях. Изменения коснулись критериев членства спортсменов в государственных структурах и активной поддержки специальной военной операции.

"Решение исполкома FIG по смягчению условий допуска российских спортсменов на международные соревнования особенно важно для молодых гимнастов, чья международная карьера только начинается. Минспорт России продолжит оказывать поддержку Федерации гимнастики России по обеспечению прав наших спортсменов и их полноценному участию в международной спортивной жизни", - сказал Дегтярев.

Во время состоявшейся рабочей командировки Дегтярева в швейцарскую Лозанну также прошла его встреча с президентом FIG Моринари Ватанабэ и генеральным секретарем федерации Николя Буомпане. Обсуждалось в том числе обеспечение прав российских атлетов и равных возможностей для всех.