Каливод оценил выход в финал Уимблдона теннисисток Кудерметовой и Мертенс

В полуфинале спортсменки одержали победу над австралийкой Оливией Гадеки и американкой Дезирой Кравчик

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс показали полное превосходство над австралийкой Оливией Гадеки и американкой Дезирой Кравчик в полуфинале Уимблдона. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:3 в пользу Кудерметовой и Мертенс.

"То, что вышли в финал, - это очень здорово, у них хорошее парное сочетание. Пары - это командный вид спорта, у них хорошо получалось играть вместе, но потом стали играть, причем довольно успешно, с другими партнершами, и вот решили вернуться к этому варианту. Сыграли здорово, образцово-показательным был второй сет и последний гейм в третьем, когда Мертенс подавала на матч. В эти моменты они показали крепкую психологию, умение собраться и полное превосходство над соперницами", - сказал Каливод.

Уимблдон является третьим турниром Большого шлема в сезоне. Турнир проводится на травяных кортах и завершится 13 июля. Последний раз из россиянок на Уимблдоне в парном разряде побеждали Екатерина Макарова и Елена Веснина в 2017 году. В 2021 году Кудерметова и Веснина в финале турнира проиграли Мертенс и представительнице Тайваня Се Шувэй.