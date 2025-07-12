Теннисистка Свёнтек впервые выиграла Уимблдон

В финале представительница Польши обыграла Аманду Анисимову из США со счетом 6:0, 6:0

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла Аманду Анисимову из США в финальном матче Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под 8-м номером. Анисимова получила 13-й номер посева.

Свёнтек впервые стала победительницей Уимблдона. Спортсменка в первый раз дошла до финала турнира, ее прежним лучшим результатом на этом соревновании был выход в четвертьфинал в 2019 году. Свёнтек первой из польских теннисисток выиграла Уимблдон в одиночном разряде, до нее представительницы этой страны дважды играли в титульной встрече - Ядвига Енджеёвская (1937) и Ангешка Радваньская (2012).

На счету Свёнтек теперь шесть титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, спортсменка также побеждала на Roland Garros (2020, 2022-2024) и US Open (2022). Представительница Польши может стать первой теннисисткой после россиянки Марии Шараповой, которой покорится карьерный Большой шлем. Для этого ей осталось выиграть Australian Open. Всего в женском одиночном разряде 10 теннисисток смогли минимум по разу победить на каждом из четырех турниров Большого шлема.

Американские теннисистки являются рекордсменками по победам на Уимблдоне в женском одиночном разряде - 57 титулов. При этом Анисимова стала первой спортсменкой из этой страны, которая дошла до финала турнира, с 2019 года. Тогда Серена Уильямс проиграла в решающей встрече румынке Симоне Халеп. Американки не добивались побед на этом соревновании с 2016 года, когда Уильямс переиграла немку Анжелику Кербер.

Чемпионский титул на Уимблдоне в женском одиночном разряде не могут защитить на протяжении восьми розыгрышей. Последней, кому удалось дважды подряд стать победительницей турнира, была Уильямс (2015, 2016). В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.

О спортсменках и турнире

Свёнтек 24 года, она является четвертой ракеткой мира, но после Уимблдона вернется в тройку лидеров мирового рейтинга. На ее счету 23 титула Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2024 году Свёнтек стала бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде, спортсменка 125 недель возглавляла рейтинг WTA.

Анисимовой 23 года, она занимает 12-е место в рейтинге WTA. По итогам Уимблдона американка впервые войдет в десятку сильнейших теннисисток мира. В ее активе 3 титула WTA. Теннисистка впервые вышла в финал на турнире Большого шлема, ее прежним лучшим результатом был полуфинал на Roland Garros в 2019 году.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Его призовой фонд в этом году составляет £53,5 млн. Победительницей Уимблдона в прошлом сезоне в женском одиночном разряде стала Барбора Крейчикова из Чехии, которая на текущем турнире завершила выступление в третьем круге.

На прошедшем Уимблдоне сразу три россиянки добрались до четвертьфинала в одиночном разряде - Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева и Людмила Самсонова. Подобное произошло впервые с 2006 года. В мужском турнире лучший результат показал Карен Хачанов, также завершивший участие в четвертьфинале. Четыре представителя России дошли до этой стадии в одиночных соревнованиях на Уимблдоне впервые с 2005 года. Тогда в полуфинал смогла пробиться только Мария Шарапова, остановившаяся в шаге от титульной встречи.

Турнир завершится 13 июля. В последний день Уимблдона титул будет разыгран в мужском одиночном разряде, где сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и действующий победитель соревнования испанец Карлос Алькарас, а также в женском парном разряде, куда до финала дошла россиянка Вероника Кудерметова. Она выступает в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс.