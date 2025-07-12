Впервые с 1911 года женский финал Уимблдона завершился со счетом 6:0, 6:0

В решающем матче текущего турнира Ига Свёнтек обыграла Аманду Анисимову

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Финальный матч женского турнира Уимблдона во второй раз в истории завершился со счетом 6:0, 6:0.

В финале турнира текущего года полька Ига Свёнтек одержала победу над представительницей США Амандой Анисимовой. Впервые счет 6:0, 6:0 в женском одиночном финале был зафиксирован в 1911 году, тогда британка Доротея Ламберт Чамберс одержала победу над соотечественницей Дорой Бутби.

Свёнтек впервые стала победительницей Уимблдона. Спортсменка в первый раз дошла до финала турнира, ее прежним лучшим результатом на этом соревновании был выход в четвертьфинал в 2019 году. На счету Свёнтек теперь шесть титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, спортсменка также побеждала на Roland Garros (2020, 2022-2024) и US Open (2022).