12 июля, 20:44
Исключение "Торпедо" из РПЛ

Дюков рассказал, что разочарован ситуацией с "Торпедо"

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Петр Ковалев/ ТАСС
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Петр Ковалев/ ТАСС
Московский клуб был исключен из числа участников следующего сезона РПЛ

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Ситуация с московским футбольным клубом "Торпедо" является разочаровывающей, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) был вынужден принять решение об исключении клуба из числа участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал президент РФС Александр Дюков.

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома РФС приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

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"Конечно, разочарование от "Торпедо", КДК был вынужден принять такое решение, ведь речь идет о защите интересов клубов и соревнований. Есть команды, болельщики, которые ждут бескомпромиссной борьбы, а оказывается, что результата можно достичь путем противоправных действий. Органы должны вмешиваться. Если возьмем практику других соревнований, то это не первый случай, но международные регуляторы действуют жестко. Была попытка [подкупа], это не безобидная шалость, не должны другие клубы страдать из-за того, что кто-то пытался решить свои задачи таким образом", - сказал Дюков.

"Какие выводы? Я думаю, что все, кто еще не сделал выводы, должны это сделать, что подобные методы недопустимы, будут пресекаться жестко", - добавил глава РФС. 

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Дюков, Александр Валерьевич