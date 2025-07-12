Дюков рассказал, что разочарован ситуацией с "Торпедо"

Московский клуб был исключен из числа участников следующего сезона РПЛ

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Ситуация с московским футбольным клубом "Торпедо" является разочаровывающей, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) был вынужден принять решение об исключении клуба из числа участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал президент РФС Александр Дюков.

10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома РФС приняло решение, что "Торпедо" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

"Конечно, разочарование от "Торпедо", КДК был вынужден принять такое решение, ведь речь идет о защите интересов клубов и соревнований. Есть команды, болельщики, которые ждут бескомпромиссной борьбы, а оказывается, что результата можно достичь путем противоправных действий. Органы должны вмешиваться. Если возьмем практику других соревнований, то это не первый случай, но международные регуляторы действуют жестко. Была попытка [подкупа], это не безобидная шалость, не должны другие клубы страдать из-за того, что кто-то пытался решить свои задачи таким образом", - сказал Дюков.

"Какие выводы? Я думаю, что все, кто еще не сделал выводы, должны это сделать, что подобные методы недопустимы, будут пресекаться жестко", - добавил глава РФС.