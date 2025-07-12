"Динамо" в шутку предложило ввести третьи таймы в матчах чемпионата России по футболу

В субботу "Динамо" в товарищеском матче, длившемся три тайма по 45 минут, разгромило "Локомотив" со счетом 5:1

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" в шутку предложило президенту Российской премьер-лиги Александру Алаеву ввести третьи таймы в матчах турнира в сезоне-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Ранее в субботу "Динамо" проводило товарищеский матч с московским "Локомотивом", игра состояла из трех таймов по 45 минут. После второго тайма игроки "Динамо" проигрывали со счетом 0:1, однако одержали победу со счетом 5:1.

"Уважаемый Александр Александрович, футбольный клуб "Динамо" обращается к вам с инициативой, продиктованной исключительно спортивной логикой и, быть может, креативным и новаторским подходом к спортивным соревнованиям. В связи с успешными действиями нашей команды в третьем тайме матча с "Локомотивом" мы предлагаем официально внедрить третий тайм в матчи чемпионата России. Мы уверены, что это не только повысит зрелищность и драматизм матчей, но и позволит "Динамо" наконец-то раскрыть свой истинный потенциал после 90-й минуты. Ведь футбол - это праздник, а, как известно, лучший праздник - тот, который не заканчивается вовремя", - говорится в сообщении "Динамо".