Челестини отметил большую поддержку трибун в матче за Суперкубок России

ЦСКА в матче за трофей обыграл "Краснодар"

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини отметил поддержку трибун в победном для своей команды матче за Олимпбет - Суперкубок России по футболу с "Краснодаром". Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции после игры.

В субботу ЦСКА победил "Краснодар" со счетом 1:0 и в восьмой раз стал обладателем трофея. Встреча прошла в Казани.

"Ощущение, что мы играли дома. Поддержка болельщиков была восхитительная. Стадион замечательный", - сказал Челестини.

Тренер также подчеркнул, что ключевую роль в победе сыграла самоотдача игроков. "На самом деле в первом тайме у нас были небольшие проблемы с мячом. Мне кажется, команда должна была лучше держать мяч, контролировать его, создавать голевые эпизоды. Но мы очень целостно и плотно сыграли в обороне. Помимо этого, отношение игроков было просто фантастическим. Без отношения невозможно играть, невозможно побеждать. Сегодня они сыграли на 120%. Да, они пока не находятся в своих оптимальных физических кондициях, но они компенсировали это запредельной самоотдачей и своим отношением к делу", - поделился специалист.