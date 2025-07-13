Цыплаков рассказал, что недоволен собой в прошлом сезоне НХЛ

В прошедшем сезоне нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" набрал 35 очков в 77 матчах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Цыплаков остался недоволен собой по итогам прошедшего сезона. Об этом он рассказал журналистам.

Цыплаков подписал контракт с "Айлендерс" летом 2024 года. В 77 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 35 очков (10 заброшенных шайб + 25 результативных передач).

"Сезоном недоволен. Я забил не столько, сколько хотел", - сказал хоккеист.

Также нападающий прокомментировал обращение в арбитраж по поводу предложенной им зарплаты. По информации журналиста Стефена Роснера, "Айлендерс" сделали квалификационное предложение Цыплакову на общую сумму $897 тыс. "Идут разговоры, переговоры, посмотрим. Это чтобы сохранить права", - сказал Цыплаков.