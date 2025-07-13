Нападающий стал лучшим бомбардиром прошлого сезона чемпионата России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" не поступало предложение, устраивающее клуб, о приобретении футболиста Манфреда Угальде. Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

Угальде стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Мир - Российской премьер-лиги.

"Игроком интересуются, это нормально. Но на данный момент предложение, которое бы устраивало клуб, не поступало", - сказал Малышев.

Ранее журналистка Раиза Симплисио сообщила, что руководство московского "Спартака" отклонило предложение бразильского "Фламенго" о покупке аргентинского футболиста Эсекьеля Барко в размере €14 млн. "Что касается его положения, то вы сегодня видели его на поле все 90 минут. Эсекьель для нас является очень важным игроком, у него с нами контрактные отношения, и он прекрасный игрок и профессионал. Мы на него очень рассчитываем", - отметил Малышев. - отметил Малышев.