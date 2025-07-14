Трамп вручил Сафонову серебряную медаль клубного чемпионата мира

В финале ПСЖ, за который выступает российский вратарь, уступил "Челси"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вручил игрокам французского "Пари Сен-Жермен", в том числе российскому вратарю Матвею Сафонову, серебряные медали клубного чемпионата мира по футболу. Финал турнира прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Трамп принимал участие в церемонии награждения вместе с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. В финальном матче ПСЖ со счетом 0:3 проиграл английскому "Челси". Сафонов не провел на турнире ни одного матча. Трамп надел российскому вратарю медаль на шею, после чего пожал ему руку.

Президент США и Инфантино вручили капитану "Челси" Рису Джеймсу кубок за победу в турнире. Трамп некоторое время стоял на пьедестале рядом с праздновавшими игроками английской команды.

Клубный чемпионат мира в 2025 году впервые прошел в новом формате. В турнире приняли участие 32 команды.