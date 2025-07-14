World Aquatics использовала флаг России в протоколах эстафет на чемпионате мира

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа

СИНГАПУР, 14 июля. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) опубликовала российские флаги в стартовых протоколах чемпионата мира в плавательных эстафетах.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Соревнования по плаванию начнутся 27 июля.

Ранее ТАСС сообщал, что условия предоставления российским и белорусским спортсменам нейтрального статуса запрещают им связывать свое выступление на чемпионате мира с их странами даже в социальных сетях, публикации эмодзи флагов и других национальных символов запрещены.

В Сингапуре выступят около ста российских и белорусских спортсменов. На турнир они допущены в качестве представителей двух команд - Нейтральных атлетов "Б" (NAB) и Нейтральных атлетов "А" (NAA).