Автомобильный спорт пользуется популярностью во всем мире. Даже те, кто не следит за ним, много раз слышали о "Формуле-1" или ралли-рейдах. В данной статье мы рассмотрим, какие есть виды автоспорта и чем они отличаются друг от друга.

Автоспорт зародился в конце XIX века. В 1894 году состоялась гонка Париж — Руан протяженностью 126 км. Быстрее всех тогда дистанцию преодолел маркиз Альбер де Дион на болиде "Де Дион-Бутон", однако первый приз он не получил. Первый приз выдавался за наилучшую комбинацию безопасности, экономии и удобства в управлении. Это было первым официально признанным соревновательным автоспортивным мероприятием, с тех пор развитие гонок и автоспорта ушло далеко вперед, и их стали проводить в самых разных условиях.

Кольцевые гонки

Кольцевые гонки являются самыми известными. Их проводят на специально подготовленных замкнутых асфальтированных трассах. Спортсмены должны проехать определенное количество кругов. Самыми известными турнирами в этой дисциплине являются:

"Формула-1" и другие "Формулы". Самый престижный и известный класс автоспортивных соревнований, именно с этим турниром ассоциируется гоночный спорт. В течение восьми-девяти месяцев пилоты соревнуются на различных этапах по всему миру, набирая очки как в личный зачет, так и в Кубок конструкторов. Болиды "Формулы-1" могут развивать скорость свыше 350 км/ч, однако в боксах скоростной режим составляет только 60. Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей Nascar. Данная серия проходит в США на кузовных авто. IndyCar. Серия протяженных кольцевых гонок. Главным ее событием стал этап "500 миль Индианаполиса", где пилоты преодолевают дистанцию в 500 миль по трассе, получившей прозвище "старая кирпичница": долгое время покрытие было из кирпичей, которые сейчас остались только на линии старт-финиш.

Гонки на выносливость

Гонки на выносливость похожи на кольцевые, в них пилоты также ездят по замкнутым асфальтированным трассам. Главное отличие от кольцевых состязаний — это длительность. Здесь проверяется не только скорость, но и надежность техники, а также огромное значение имеет распределение сил на дистанции. В автоспортивных гонках на выносливость пилоты проезжают определенное количество времени, а затем они заезжают на пит-стоп, где их меняет партнер по команде. В соревнованиях на выносливость могут участвовать автомобили разных классов. Самым известным соревнованием подобного жанра является "24 часа Ле-Мана". Оно входит в неформальную Тройную корону автоспорта, которая включает в себя также Гран-при Монако "Формулы-1" и этап "500 миль Индианаполиса". На данный момент только британец Грэм Хилл сумел победить во всех трех гонках.

Ралли

Ралли-рейды и ралли-марафоны отличаются своей протяженностью. Ралли-марафоны проводятся несколько дней в различных классах, здесь пилоты управляют не только автомобилем, но также и грузовиками, квадроциклами, багги и другими видами техники. Также на ралли-марафонах автомобили стартуют не с общего старта, а раздельного. Другое отличие заключается в том, что пилоты следуют по заранее неизвестному маршруту, используют карту. Во многих классах есть штурман, который отвечает за навигацию, однако в одноместных спортивных болидах пилот одновременно является штурманом:

чемпионат мира по ралли;

ралли-рейд "Дакар";

ралли-марафон "Шелковый путь".

С "Дакаром" связаны главные достижения отечественного автоспорта. Знаменитая команда "Камаз-мастер" из Набережных Челнов рекордные 19 раз побеждала в классе грузовиков.

Ралли-кросс

Ралли-кросс — это разновидность, объединяющая кольцевые гонки и ралли-рейды. Гонщики соревнуются на небольших трассах со смешанным покрытием (асфальт и грунт). В заездах участвуют до восьми автомобилей одновременно. Машины проезжают некоторое количество кругов, и один раз за дистанцию они должны пройти "джокер-круг", являющийся ответвлением от основной трассы. Автомобили ралли-кросса отличаются форсированными двигателями мощностью около 600 л.с. и способны разгоняться до 100 км/ч за 2 сек. Самой известной серией в ралли-кроссе является чемпионат мира по этой дисциплине.

Трофи

Трофи-рейды похожи на ралли. Здесь болиды передвигаются по бездорожью, по ходу дистанции преодолевая препятствия. Участники сталкиваются с глубокими бродами, крутыми подъемами, грязью и другими естественными преградами. Машины для трофи-рейдов обычно сильно модифицированы:

усиленные рамы;

увеличенный клиренс, мощные лебедки;

грязевая резина.

Большинство заездов проходят на скорость, однако в некоторых достаточно просто преодолеть все препятствия за определенное зачетное время.

Драг-рейсинг

Драг-рейсинг не похож на другие дисциплины, где участникам необходимо проходить сложные маршруты с большим количеством поворотов. В драг-рейсинге в заезде участвуют два человека. Они едут по прямой дороге на короткой дистанции, соревнуясь в скорости. Чаще всего дистанция составляет 402 м (1/4 мили). Несмотря на кажущуюся простоту, болиды в этом виде на самом быстром режиме могут разогнаться до 530 км/ч, многие гонщики испытывают огромные перегрузки за столь короткое время. Ключевыми факторами успеха являются реакция пилота на старте, настройка подвески для оптимального старта и мощность двигателя. Турниры по драг-рейсингу проходят не только в классе автомобилей, но и на мотоциклах, тракторах и даже газонокосилках.

Дрифт

Дрифт является одной из самых молодых дисциплин автоспорта, зародившихся в Японии в 70-х годах прошлого века. Его суть заключается в том, что при прохождении дистанции надо преодолевать повороты путем управляемого заноса. Повороты нужно проходить под максимально возможным углом. Скорость прохождения трассы — не главный компонент, хотя по нему судьи оценивают заезд. Чтобы определить победителя, судьи учитывают также:

угол заноса;

траекторию прохождения поворотов;

зрелищность.

Для дрифта используются заднеприводные автомобили с мощными двигателями и модифицированной подвеской. Турниры по дрифту проходят на треках, предназначенных для кольцевых гонок, или на их фрагментах. Соревнования по дрифту проводятся во всем мире. Самой известной является серия D1 Drift Grand prix. В России проводятся также соревнования по зимнему дрифту.

Гонки на газонокосилках

Гонки на газонокосилках появились в США в начале 1960-х годов. Известно, что в 1963 году в штате Индиана прошли показательные заезды в честь Дня независимости. В 1973 году британцы создали первую в мире зарегистрированную ассоциацию по этой дисциплине. С тех пор прошло много гонок, причем не только на скорость, но и на выносливость. Британец Дон Уэйлс установил мировой рекорд, разогнав газонокосилку до 141,32 км/ч. Перед заездами из техники должны быть демонтированы все режущие предметы. Существуют следующие основные классы газонокосилок:

Stock Class — косилки, купленные в магазине и не подвергавшиеся никаким модификациям, кроме демонтажа лезвий;

JP Class — малые косилки с менее мощными двигателями для детей от 10 до 15 лет;

IMOW Class — косилки с передним расположением двигателя; последний подвергался небольшим регулировкам, допустимым правилами;

Prepared Class — модифицированные косилки; допустимым правилами изменениям подвергались ходовая часть и двигатель;

FX (Factory Experiential) Class — свободный класс; модификациям можно подвергать любые элементы косилки, правила практически не ограничивают доработки.

Картинг

Картинг — это вид скоростных кольцевых автогонок на маленьких и низкопрофильных транспортных средствах, которые не считаются автомобилями и называются картами. Это один из видов спорта, регулируемых Международной автомобильной федерацией, который позволяет участвовать в лицензированных соревнованиях лицам, достигшим восьми лет. Картинг является одним из самых экономичных дисциплин автоспорта на четырех колесах. Гоночные мероприятия проходят по всему миру. В качестве развлечения в свободное время им может заниматься практически каждый, а поскольку трассы для картинга могут быть крытыми и занимать немного места, они могут быть доступны пилотам, не имеющим специальной квалификации и подготовки. С картинга начинали свою карьеру такие звезды, как:

Михаэль Шумахер;

Льюис Хэмилтон;

Макс Ферстаппен;

Себастьян Феттель.

На картах можно научиться основам гоночной линии, обгонам, настройке техники в разных режимах и развить реакцию. Эти качества — определяющие для занятий автоспортом в разных его видах.

Гонки на выживание

Автоспорт и многие его виды являются контактными соревнованиями. Гонки на выживание — это соревнования на грунтовом или ледяном кольцевом треке, где можно выталкивать соперников с трассы. Трассы для автогонок на выживание специально делаются ухабистыми и извилистыми, часто с грязью. Сперва проходит три отборочных и один утешительный заезд для набора участников финала. Победитель определяется в финальных заездах на выбывание. Варианты соревнований бывают разные. В одних нужно разбить все машины соперников, где-то нужно набрать максимально возможное количество очков.

Автослалом

Автослалом — это гонки на время по размеченной стойками (конусами, покрышками) территории со сложной трассой с крутыми поворотами, "змейками", разворотами на 180 градусов задним и передним ходом. Водителю необходимо хорошо чувствовать габариты своего автомобиля, уметь маневрировать задним ходом, точно дозировать тягу на ведущих колесах, выбирать самую лучшую траекторию движения, владеть приемами стабилизации и скоростных разворотов. Автомобильный слалом является неконтактным видом, так как на трассе может быть только один участник. Благодаря низким скоростям и отсутствию твердых препятствий автослалом в основном проводится на серийных автомобилях без каркасов безопасности.

Автослалом был придуман в Советском Союзе для профессиональных гражданских водителей, чтобы стимулировать повышение навыков управления автомобилем. Для участников разработали несколько типовых фигур: "бокс", "дворик", "колодки", которые воспроизводили наиболее проблемные случаи, возникающие в городских условиях.

Автоспорт в России

Автоспортивные состязания различных типов популярны в России. С 2014 по 2021 год в Сочи проводился этап "Формулы-1", причем Россия смогла принять этап в 2020 году, когда календарь событий был сильно сокращен. Болиды "Формулы-1" с 2008 по 2014 год проезжали у стен Кремля в Москве в рамках мероприятия Moscow City Racing. Всего четыре российских пилота участвовало в "Формуле-1":

Виталий Петров;

Даниил Квят;

Сергей Сироткин;

Никита Мазепин.

Петров и Квят несколько раз поднимались на подиум на этапах Гран-при. Лучшим результатом в отдельных гонках является второе место Квята на этапе в Венгрии в 2015 году.

В разных регионах страны с 2009 года проводится международный ралли-марафон "Шелковый путь". Также в России проводится своя серия кольцевых автогонок, которая носит название Russian Touring Car Championship. Крупные автодромы есть в Санкт-Петербурге, Казани, Грозном, Ленинградской области и других регионах.