Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре

СИНГАПУР, 16 июля. /ТАСС/. Российской пловчихе Маргарите Ершовой стало плохо из-за перегрева во время заплыва на дистанции 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, поэтому она была вынуждена досрочно завершить участие в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсменки.

В среду на соревнованиях в Сингапуре прошли мужской и женский заплывы на дистанции 10 км.

"Маргарита была вынуждена завершить выступление, ей стало плохо из-за перегрева", - сообщил собеседник ТАСС.

Первое место в заплыве заняла австралийка Моиша Джонсон, лучшей из россиянок стала Екатерина Сорокина, финишировавшая 11-й.