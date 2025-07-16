Станцию метро в Казани переименуют в честь футбольного клуба "Рубин"

В честь 20-летия казанского метрополитена станция "Авиастроительная" на сезон-2025/26 станет станцией "Рубин Авиастроительная

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Станция метро "Авиастроительная" в Казани в течение футбольного сезона-2025/26 будет называться "Рубин Авиастроительная". Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба "Рубин".

"Поздравляем казанский метрополитен с 20-летием. В честь юбилея нашего метро станция "Авиастроительная" на сезон-2025/26 станет станцией "Рубин Авиастроительная", - говорится в заявлении.

Зеленый комплект формы "Рубина" на предстоящий сезон будет посвящен 20-летию казанского метрополитена. В матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги "Рубин" 20 июля на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".

"Рубин" является двукратным чемпионом России (2008, 2009). Один раз команда завоевала Кубок России (2012) и дважды - суперкубок страны (2010, 2012).