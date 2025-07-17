Дзюба, скандалы и замены. Стартует новый сезон РПЛ

В первом матче московское "Динамо" примет на своем поле "Балтику"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу матчем первого тура между московским "Динамо" и калининградской "Балтикой". Первый матч сезона РПЛ пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 20:30 мск. Предстоящий чемпионат уже стал удивительным, потому что в межсезонье произошли две замены участников турнира.

Пауза между прошлым и новым турнирами подарила болельщикам удивительные новости. Гарантировавшие участие в сезоне-2025/26 подмосковные "Химки" не прошли лицензирование Российского футбольного союза (РФС) для участия в турнире. По ходу сезона РПЛ оказала помощь "Химкам", чтобы клуб доиграл чемпионат. По итогам стыковых матчей "Сочи" обыграл "Пари Нижний Новгород", "Ахмат" оказался сильнее екатеринбургского "Урала". Клубы РПЛ и Первой лиги большинством голосов проголосовали за то, чтобы оставить "Пари НН". Бюро исполкома РФС, основываясь на данных РПЛ и Первой лиги, приняло решение оставить в лиге нижегородский клуб, ссылаясь на спортивный принцип, - "Пари НН" завершил прошлый сезон на 13-м месте. Таким образом, нижегородцы остались в РПЛ, несмотря на поражение в стыковых матчах.

Позднее стало известно о начавшемся расследовании в отношении занявшего второе место в Первой лиге по итогам прошлого сезона и гарантировавшего участие в следующем сезоне РПЛ "Торпедо". 10 июля контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил московский клуб из состава участников высшего дивизиона чемпионата России и назначил штраф в 5 млн рублей за попытку организации договорных матчей. Совладелец "Торпедо" Леонид Соболев и бывший генеральный директор клуба Валерий Скородумов были отстранены от футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно.

На следующий день бюро исполкома РФС утвердило, что занявший 15-е место в РПЛ "Оренбург" заменит "Торпедо", а московский клуб проведет следующий сезон в Первой лиге.

Карпин - в "Динамо", Челестини - в ЦСКА

Сезон стартовал матчем за Олимпбет - Суперкубок России, в котором обладатель кубка ЦСКА обыграл чемпиона страны "Краснодар" со счетом 1:0. Армейским клубом в этом матче руководил швейцарец Фабио Челестини, который стал главным тренером ЦСКА 20 июня. Он сменил на этом посту Марко Николича, который неожиданно покинул клуб после победы в кубке и возглавил греческий АЕК. Штаб ЦСКА также пополнил бывший диетолог португальца Криштиану Роналду испанец Хосе Блеса. Из игроков команду пополнил бразильский полузащитник Матеус Алвес. В первом туре ЦСКА на выезде сыграет с "Оренбургом" 21 июля. В прошлом сезоне армейцы заняли третье место в турнирной таблице РПЛ.

Главной интригой сезона будет работа главного тренера сборной России Валерия Карпина в московском "Динамо". Он возглавил клуб 13 июня, Российский футбольный союз согласовал это решение. Вместе с Карпиным в команду пришел защитник Максим Осипенко, а также нападающий Иван Сергеев. До "Динамо" Карпин работал в "Ростове", который покинул в феврале. В прошлом сезоне бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Член совета директоров бело-голубых, председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин считает, что у "Динамо" есть все шансы, чтобы стать чемпионом. "Мы в прошлом году могли стать [чемпионами], не хватило даже не половины, а четверти шага, - сказал Степашин ТАСС. - Не донастроились. Я и [Марцелу] Личке (бывшему главному тренеру "Динамо" - прим. ТАСС) потом об этом говорил, надо было играть как последний бой. Сегодня по составу, по подходам, по менеджменту, по стадиону, по болельщикам у "Динамо" есть все шансы [стать чемпионом]".

В последний раз "Динамо" выигрывало чемпионат страны еще во времена СССР - в 1976 году. Лучшим результатом в российской истории является второе место в 1994 году.

Последний сезон Дзюбы?

В межсезонье 36-летний нападающий Артем Дзюба продлил контракт с тольяттинским "Акроном" до конца сезона-2025/26. В прошлом сезоне футболист установил два рекорда, став лучшим бомбардиром среди россиян в РПЛ и в составе сборной России.

Дзюба допустил, что следующий сезон станет для него последним в карьере. "Возможно, еще не знаю", - сказал Дзюба ТАСС в ответ на соответствующий вопрос. Также Дзюба объяснил, почему он и лучший бомбардир регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин продолжают карьеру. "Мы спорту уделили все свое детство, молодость и зрелость. Поэтому сейчас играем просто за свое наследие, получаем от этого удовольствие", - добавил он. В первом туре "Акрон" на своем поле примет самарские "Крылья Советов", игра пройдет 19 июля.

В прошлом сезоне "Зенит" не смог выиграть РПЛ и Кубок России. 25 мая 2025 года в Санкт-Петербурге официально праздновали 100-летний юбилей со дня основания "Зенита". Клуб заявил, что юбилейным является не минувший, а предстоящий сезон. В среде футбольных болельщиков и блогеров к этому отнеслись саркастически, оценив решение как перенос юбилея в связи с поражением в чемпионате.

"Это не перенос. Мы отметили сотый день рождения клуба, по всем правилам арифметики юбилейный сезон начинается в июле, - сказал ТАСС председатель правления "Зенита" Александр Медведев. - Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь - сотый сезон".

"Зенит" очень хорошо подготовился к новому сезону с точки зрения трансферов. 13 июля клуб объявил о трансфере бразильского полузащитника Жерсона из "Фламенго". Ранее стало известно, что футболист выкупил контракт у клуба за €25 млн. 28-летний Жерсон выигрывал чемпионат Бразилии, кубок и суперкубок страны, а также Кубок Либертадорес. Также в "Зенит" перешел 21-летний аргентинский защитник Роман Вега. В первом туре "Зенит" 20 июля дома сыграет с "Ростовом".

"Зенит" до этого выиграл чемпионат России шесть раз подряд. Всего в активе сине-бело-голубых 10 побед, столько же у московского "Спартака". В случае побед одной из команд по этому показателю появится единоличный лидер.

Усиления "Спартака" и "Краснодара"

"Спартак" еще до конца сезона удивил некоторых болельщиков, оставив Деяна Станковича на посту главного тренера. В межсезонье клуб объявил о переходе бывшего нападающего ЦСКА и "Зенита" Антона Заболотного. Не все болельщики восприняли это как удачную сделку.

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев объяснил переход 34-летнего Заболотного. "Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона, - сказал Малышев. - Он дает возможность добавить качества, которых в составе не было, - это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы". На этом приобретения красно-белых закончились, однако клуб смог пока сохранить лидеров Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко. В первом туре "Спартак" дома встретится с махачкалинским "Динамо" 19 июля.

Чемпион прошлого сезона "Краснодар" также зря время не терял на трансферном рынке. К клубу присоединились бразильский защитник Жубал, его соотечественник вингер Густаво Фуртадо и полузащитник Дуглас Аугусто. Летом клуб покинул нападающий Федор Смолов.

"Краснодар" в первом туре на выезде сыграет с "Пари НН", матч пройдет 20 июля на казанской "Ак Барс - Арене". Домашний стадион нижегородского клуба закрыт на ремонт, в клубе рассчитывают на возвращение в сентябре.

Также в первом туре состоятся матчи "Локомотив" - "Сочи" и "Ахмат" - "Рубин".