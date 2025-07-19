Заболотный назвал вызовом свой переход в "Спартак"

В субботу нападающий провел первый официальный матч за красно-белых

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Переход в московский футбольный клуб "Спартак" стал хорошим вызовом для нападающего Антона Заболотного. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу Заболотный провел первую официальную игру в составе красно-белых. "Спартак" в первом туре чемпионата России на своем поле обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0.

"Это хороший вызов для меня. Конкуренция никогда не была во вред. У нас есть три нападающих, сезон длинный, и нам нужна хорошая обойма. Сегодня я начинаю, завтра другой, а послезавтра третий. Самое главное, чтобы команда побеждала", - сказал Заболотный.

Заболотному 34 года, ранее он выступал за подмосковные "Химки". В прошедшем сезоне нападающий провел 31 матч в разных турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Футболист является воспитанником московского ЦСКА, за армейцев Заболотный играл с 2021 по 2024 год. В 2023 году нападающий стал победителем Фонбет - Кубка России с московским клубом.