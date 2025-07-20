Мероприятие пройдет в Будапеште

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Первая с 2017 года матчевая встреча сборных России и США пройдет в понедельник в Будапеште. В турнире примут участие представители вольной борьбы - американская команда выступит сразу после рейтингового турнира Объединенного мира борьбы, который завершился накануне в Будапеште, российские спортсмены прилетели с учебно-тренировочного сбора из России.

Как ранее сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, российская команда выступит в Венгрии после чемпионата страны, отборочного к чемпионату мира, что будет для американцев "маленьким бонусом" - команда выступит не первым составом. Однако каждого из нее глава ФСБР считает талантливым и перспективным с прицелом на будущую Олимпиаду. При этом Мамиашвили отметил, что предстоящий матч - это больше, чем спортивная встреча.

"Есть такое избитое выражение: "Быть в одной лодке". И мы это сейчас как никогда остро чувствуем. Хорошо помним события, которые нас фундаментально объединяли, и мы должны учитывать и пользоваться этим опытом", - подчеркнул он, имея в виду события 2013 года, когда над международной спортивной борьбой нависла угроза исключения из программы Олимпийских игр. В мае того года борцы сборных США, России и Ирана провели матчевые встречи на Центральном вокзале Нью-Йорка в рамках всемирной кампании за сохранение соревнований по борьбе в программе Игр, а днем раньше выступали на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где призвали мировое сообщество оказать поддержку этому виду спорта в борьбе за право называться олимпийским.

Американцы и на этот раз оказались в авангарде за единство спорта. Они были в числе тех, кто остро отреагировал на недопуск россиян к международным стартам, представители сборной неоднократно обращались с просьбой вернуть российских борцов к соревнованиям.

Начально трилогии

Весной Профессиональная борцовская лига создала организационный комитет по продвижению матчевой встречи, а впервые намерение ее провести Мамиашвили озвучил в апреле нынешнего года. Решение принято - встречи сборных возрождаются, а предстоящая станет началом новой трилогии. Впереди будет еще два матча - на территориях России и США.

Матчевые встречи между борцами двух стран проводятся с середины прошлого века. Первое противостояние борцов СССР и США прошло в апреле 1958 года в Оклахоме в рамках двустороннего соглашения Лэйси - Зарубина о культурном и спортивном сотрудничестве. Там выступили звезды мировой борьбы - советский олимпийский чемпион Мириан Цалкаламанидзе, призер Олимпийских игр Вахтанг Балавадзе, чемпионы мира Дик Дельгадо, Терри Маккейн и другие. За без малого 70-летнюю историю борцы двух стран встречались десятки раз.

21 июля пройдут 10 схваток. В весовой категории до 57 кг состоится поединок Муса Мехтиханов (Россия) - Люк Лилледаль (США), до 61 кг - Муслим Мехтиханов (Россия) - Дайлен Кунц (США), до 65 кг - Абасгаджи Магомедов (Россия) - Сиджей Компосито (США), до 70 кг - Сайын Казырык (Россия) - Брюс Андониан (США), до 74 кг - Магома Дибиргаджиев (Россия) - Джозеф Блейз (США), до 79 кг - Мохьмад Насирхаев (Россия) - Дижей Хамити (США), до 86 кг - Аманула Расулов (Россия) - Маркус Коулмен (США), до 92 кг - Аманула Гаджимагомедов (Россия) - Майк Маккиавелло (США), до 97 кг - Константин Пшеничников (Россия) - Джей Айелло (США), до 125 кг - Зелимхан Хизриев (Россия) - Трент Хилджер (США).

В случае ничейного счета жребием определится пара, которая выйдет на дополнительную схватку.